Наступ на Одесу: аналітики ISW розкрили амбітні плани Кремля

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Російське військове командування постійно встановлює нереалістичні терміни, які російські війська не дотримуються
В ISW зазначають, що Кремль не зацікавлений у заморожуванні фронту, особливо на півдні України

Кремль розглядає можливість подальшого наступу на півдні України, зокрема з наміром просуватися вглиб території та захопити Одеську область. Водночас аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають такі плани малореалістичними, пише «Главком».

«Російські цілі в Одеській області демонструють, що Кремль зберігає територіальні амбіції за межами п'яти українських регіонів, які Росія незаконно анексувала. ISW продовжує оцінювати, що російські війська навряд чи зможуть просунутися до Одеси, не кажучи вже про захоплення всієї області», – йдеться у повідомленні.

Аналітики також нагадують, що російське військове командування не вперше ставить нереалістичні цілі та терміни. Так було і на початку повномасштабного вторгнення, коли Росія планувала захопити Київ за кілька днів.

«Російські війська витратили значні ресурси та людські ресурси, намагаючись виконати цілі командування, проте за останні чотири роки не змогли досягти значного прогресу. Російські мілблогери навіть часто скаржилися на нереалістичні та широкі територіальні цілі військового командування, які призводять до великих втрат російських військ у дороговартісних атаках», – пишуть аналітики.

Як повідомлялось, росіяни планують провести широкомасштабний наступ на півдні та сході України вже цього літа. Це вкотре доводить, що Кремль не зацікавлений у мирі.

Водночас «Главком» зазначав, що Росія не має достатньо ресурсів, щоб досягти значного прориву на фронті або повністю компенсувати свої бойові втрати.

Теги: росія Одеса Одещина наступ фронт ISW

