Коли закінчиться війна: командир полку «Ахіллес» назвав рік

2027 рік стане роком, коли Росія не буде мати спроможності нарощувати потенціал для окупації України

У 2026 році відбудуться найбільш інтенсивні бої на фронті, вважає Юрій Федоренко

Під кінець 2026 року через низку проблем Росія може втратити спроможності для ведення активних бойових дій в Україні. Як інформує «Главком», таку думку в інтервʼю «Уніан» висловив Юрій Федоренко – Герой України, командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес».

«Не буде за що купувати людей, які воюють проти України. Не буде можливості виготовляти у необхідній кількості озброєння і мати можливість нарощувати бойові спроможності шляхом виготовлення озброєння, модернізації необхідних номенклатур озброєння та інших засобів», – сказав Федоренко.

Він додав, що коли РФ втратить фінансову можливість вести війну проти України, Москві доведеться сідати за стіл переговорів. І, за словами військового, в такому разі Кремль не буде висувати на переговорах неприйнятні для України вимоги.

Водночас, за його словами, у 2026 році відбудуться найбільш інтенсивні бої на фронті. Оскільки РФ хоче використати цей час, аби захопити якомога більше української території.

«2027 рік стане роком, коли Росія не буде мати спроможності нарощувати потенціал для окупації України, для знищення української держави. І перша половина року – це буде гальмівний шлях інтенсивності ведення бойових дій. І до середини року, цілком ймовірно, що може бути підписана мирна угода» , – додав Федоренко.

Раніше колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що базовим сценарієм для України у 2026 році залишається продовження війни. Після повернення до складу російської делегації Володимира Мединського стало очевидно, що Москва «нікуди не поспішає» з реальними домовленостями.

Також екскомандувач армії США в Європі генерал Бен Годжес не вірить у завершення повномасштабної війни в Україні протягом поточного року. Головна причина – відсутність реального зацікавлення Кремля у досягненні миру та недостатній тиск на агресора з боку Заходу.