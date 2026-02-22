Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Коли закінчиться війна: командир полку «Ахіллес» назвав рік

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Коли закінчиться війна: командир полку «Ахіллес» назвав рік
2027 рік стане роком, коли Росія не буде мати спроможності нарощувати потенціал для окупації України
фото з відкритих джерел

У 2026 році відбудуться найбільш інтенсивні бої на фронті, вважає Юрій Федоренко

Під кінець 2026 року через низку проблем Росія може втратити спроможності для ведення активних бойових дій в Україні. Як інформує «Главком», таку думку в інтервʼю «Уніан» висловив Юрій Федоренко – Герой України, командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес».

«Не буде за що купувати людей, які воюють проти України. Не буде можливості виготовляти у необхідній кількості озброєння і мати можливість нарощувати бойові спроможності шляхом виготовлення озброєння, модернізації необхідних номенклатур озброєння та інших засобів», – сказав Федоренко.

Він додав, що коли РФ втратить фінансову можливість вести війну проти України, Москві доведеться сідати за стіл переговорів. І, за словами військового, в такому разі Кремль не буде висувати на переговорах неприйнятні для України вимоги.

Водночас, за його словами, у 2026 році відбудуться найбільш інтенсивні бої на фронті. Оскільки РФ хоче використати цей час, аби захопити якомога більше української території.

«2027 рік стане роком, коли Росія не буде мати спроможності нарощувати потенціал для окупації України, для знищення української держави. І перша половина року – це буде гальмівний шлях інтенсивності ведення бойових дій. І до середини року, цілком ймовірно, що може бути підписана мирна угода» , – додав Федоренко.

Раніше колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що базовим сценарієм для України у 2026 році залишається продовження війни. Після повернення до складу російської делегації Володимира Мединського стало очевидно, що Москва «нікуди не поспішає» з реальними домовленостями.

Також екскомандувач армії США в Європі генерал Бен Годжес не вірить у завершення повномасштабної війни в Україні протягом поточного року. Головна причина – відсутність реального зацікавлення Кремля у досягненні миру та недостатній тиск на агресора з боку Заходу. 

 

Читайте також:

Теги: виготовлення озброєння Герой України війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для Москви дипломатія – не вихід із війни, а її продовження
Дипломатія на крові: Кремль використовує переговори для ескалації війни
10 лютого, 16:26
БПЛА БМ-35 здатен літати на відстані до 500 км
До Дніпра долетів російський дрон, керований через Starlink (фото)
26 сiчня, 15:51
Співпраця з РФ не суперечить позиції США щодо війни в Україні – Джей Ді Венс
Співпраця з РФ не суперечить позиції США щодо війни в Україні – Джей Ді Венс
5 лютого, 14:35
У судовому засіданні обвинувачена не визнала вину і пояснила, що спілкувалася з приятелем, якого знає близько 20 років
У Києві жінка потрапила під суд через сказану телефоном необережну фразу
24 сiчня, 19:15
Посмертно герой нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня
Поліг під час оборони Київщини. Згадаймо Максима Іленчука
31 сiчня, 09:00
Сирський: Триває комплекс організаційних заходів з підвищення ефективності безпілотної складової ППО
Сирський розказав, хто рятує Україну від «шахедів» під час поганої погоди
6 лютого, 12:52
Україна та Росія, вочевидь, послідовно ігнорують дедлайни Трампа
Трамп задіяв проти України свій улюблений іструмент примусу – NBC
8 лютого, 18:57
Держсекретар США Марко Рубіо пояснив роль США у переговорах і заперечив примус до угоди
Рубіо заявив, що США не нав’язували Україні та РФ мирну угоду
16 лютого, 21:19
Загалом за період із 9 по 14 лютого підрозділи ССО успішно уразили понад 10 військових об’єктів противника на ТОТ України
Сили спецоперацій знищили місце зберігання комплексу «Іскандер» в Криму
17 лютого, 11:45

Події в Україні

Коли закінчиться війна: командир полку «Ахіллес» назвав рік
Коли закінчиться війна: командир полку «Ахіллес» назвав рік
Сирський розповів, як вдалося зірвати масштабний наступ Росії
Сирський розповів, як вдалося зірвати масштабний наступ Росії
ЗСУ підтвердили контрнаступальну операцію на одному з напрямків
ЗСУ підтвердили контрнаступальну операцію на одному з напрямків
«Ноги не вмієш прострілювати?»: розвідка оприлюднила перехоплення методів «виховання» в армії окупантів
«Ноги не вмієш прострілювати?»: розвідка оприлюднила перехоплення методів «виховання» в армії окупантів
Трагедія у Тернополі: у нічній ДТП загинули двоє рятувальників ДСНС
Трагедія у Тернополі: у нічній ДТП загинули двоє рятувальників ДСНС
Поліція опублікувала момент закладення вибухівки у Львові
Поліція опублікувала момент закладення вибухівки у Львові

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 08:00
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Сьогодні, 07:30
Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 06:55
В Україні невеликий сніг: погода на 22 лютого
Сьогодні, 05:59
В Україні сніг та ожеледь: погода на 21 лютого
Вчора, 05:59
Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
20 лютого, 21:25

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua