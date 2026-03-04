Головна Країна Події в Україні
Сили оборони уразили пункти управління дронами росіян

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Сили оборони уразили пункти управління дронами росіян
Підрозділи Сил оборони України завдали серії ударів по військових об’єктах російських військ
фото: Генштаб ЗСУ

ЗСУ уразили об'єкти росіян на територіях тимчасово окупованих Донеччини, Криму та Луганщини

Підрозділи Сил оборони України завдали серії ударів по військових об’єктах російських військ на тимчасово окупованих територіях. Уражено елементи протиповітряної оборони, військову інфраструктуру та пункти управління безпілотниками противника. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише «Главком».

За даними Генштабу, під час операції було уражено радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-300 у районі Титарівки на тимчасово окупованій території Луганської області.

Крім того, удари завдали по радіолокаційній станції виявлення повітряних цілей «Сопка-2» та РЛС 39Н6 «Каста-2Е2» у тимчасово окупованому Криму.

Також під удар потрапило розташування ремонтного підрозділу однієї з окремих мотострілецьких бригад РФ у Зачатівці на тимчасово окупованій території Донецької області.

Окремо українські військові уразили пункти управління безпілотниками російських військ у районах населених пунктів Родинське та Покровськ на Донеччині.

«Системне знищення радіолокаційних станцій та пунктів управління БпЛА послаблює можливості противника з контролю повітряного простору, координації дронів і прикриття своїх військ», – зазначили у Генштабі.

