Чи зірве загострення на Близькому Сході переговори в Абу Дабі. Відповідь Зеленського

Президент назвав альтернативні майданчики для проведення переговорів

Загострення на Близькому Сході поки не дозволяє точно сказати, чи відбудеться запланована зустріч між Україною, РФ та США в Абу-Дабі. Як заявив президент України Володимир Зеленський, оновленої інформації щодо місця проведення переговорів наразі немає. Про це він зауважив під час онлайн-спілкування з журналістами, передає «Главком».

«Оновленої інформації ніякої немає. Зустріч передбачалась орієнтовно 5-6 березня. Зустріч планувалась в Абу-Дабі. Поки що через ці бойові дії сьогоднішні ми не можемо підтвердити, що зустріч буде саме в Абу-Дабі, але ніхто не скасував зустріч і результати важливі, і обмін дуже важливий», – наголосив глава України.

Зокрема, президент назвав альтернативні майданчики для проведення переговорів.

«Якщо будуть складнощі з Абу-Дабі через ракети і дрони, то я думаю, що у нас є Туреччина, у нас є Швейцарія, майданчики, які вже працювали і давали можливість нам всім зустрічатись. Чекаємо відповідей від партнерів», – підсумував Зеленський.

Зауважимо, що тристороння зустріч між Україною, США, РФ планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня.

Як відомо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів. Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.

До того ж з 28 лютого на 1 березня Дубай зіткнувся з безпрецедентною атакою, яка зруйнувала репутацію міста як безпечного світового центру. Масований удар іранськими безпілотниками «шахед» та балістичними ракетами прийшовся не по військових об'єктах, а безпосередньо по серцю мегаполіса.

До слова, начальник Генерального штабу ЦАХАЛу Еяль Замір повідомив про початок наступальної операції проти «Хезболли» на території Лівану. За його словами, ізраїльська армія перейшла до активних дій на північному напрямку і готується до затяжного етапу протистояння.