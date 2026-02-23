Цього тижня відбудеться обмін полоненими? Буданов зробив заяву

Буданов про обмін: Ми працюємо над цим

Керівник Офісу президента Кирило Буданов сподівається, що цього тижня відбудеться обмін військовополоненими. Про це він сказав журналістам у межах міжнародної конференції з питань правосуддя Justice Conference, передає «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Ми працюємо над цим. Я сподіваюсь, що все ж таки на цьому тижні це станеться», – сказав керівник Офісу президента.

Буданов не розкрив деталі майбутнього обміну. Водночас він зауважив, що йдеться про «значну цифру» – більшу, ніж минулого разу.

Нагадаємо, 5 лютого з російського полону вдалося повернути 157 українців. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також цивільні. Більшість були в полоні ще з 2022 року.

До слова, під час обміну полоненими 5 лютого з неволі вдалося повернути оборонця Маріуполя Сергія Михайленка, над яким провели незаконне судилище і утримували в колонії в Сибіру. Зараз 27-річний захисник готується до операції.

Як повідомлялося, військові Нацгвардії врятували з російського полону пораненого бійця загону «Омега», який перебував у руках росіян 27 днів.