Цього тижня відбудеться обмін полоненими? Буданов зробив заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Цього тижня відбудеться обмін полоненими? Буданов зробив заяву
Буданов виступив на Justice Conference в Києві
фото: Офіс президента

Буданов про обмін: Ми працюємо над цим

Керівник Офісу президента Кирило Буданов сподівається, що цього тижня відбудеться обмін військовополоненими. Про це він сказав журналістам у межах міжнародної конференції з питань правосуддя Justice Conference, передає «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Ми працюємо над цим. Я сподіваюсь, що все ж таки на цьому тижні це станеться», – сказав керівник Офісу президента.

Буданов не розкрив деталі майбутнього обміну. Водночас він зауважив, що йдеться про «значну цифру» – більшу, ніж минулого разу.

Нагадаємо, 5 лютого з російського полону вдалося повернути 157 українців. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також цивільні. Більшість були в полоні ще з 2022 року.

До слова, під час обміну полоненими 5 лютого з неволі вдалося повернути оборонця Маріуполя Сергія Михайленка, над яким провели незаконне судилище і утримували в колонії в Сибіру. Зараз 27-річний захисник готується до операції.

Як повідомлялося, військові Нацгвардії врятували з російського полону пораненого бійця загону «Омега», який перебував у руках росіян 27 днів. 

війна обмін полоненими Кирило Буданов

Цього тижня відбудеться обмін полоненими? Буданов зробив заяву
Цього тижня відбудеться обмін полоненими? Буданов зробив заяву
