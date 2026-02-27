Головна Країна Політика
Віддати Словʼянськ і Краматорськ – означає залишити 200 тис. людей під окупацією – Зеленський

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Віддати Словʼянськ і Краматорськ – означає залишити 200 тис. людей під окупацією – Зеленський
Зеленський розповів про долю мешканців Слов’янська та Краматорська
фото: Офіс президента України

Зеленський акцентував, що Слов’янськ та Краматорськ – це величезні агломерації, де залишаються сотні тисяч людей

Президент Володимир Зеленський у великому інтерв’ю Sky News відповів на закиди щодо можливих територіальних поступок. Він наголосив, що здача ключових міст Донеччини – це не просто «географія», а приречення сотень тисяч українців на тортури та фільтраційні табори, інформує «Главком».

Президент Володимир Зеленський зазначив, що нині дуже важко говорити про території, особливо про ті, що нині під окупацією. 

«Як повернути всю землю на сьогодні, це дуже складно. І це буде занадто багато втрат людських життів… Але що добре, що Росія також не може зробити це на полі бою. Ось чому вони не перемагають, а ми не програємо», – сказав глава держави.

Президент назвав територіальні «червоні лінії»: це – Краматорськ та Слов'янськ.

«Щодо питання здачі міст-фортець Слов'янська та Краматорська, він був однозначний – це буде червона лінія. Це наша територія, і звучить неймовірно дивно, чому ми повинні покинути нашу землю? Чому вони окупували її, нашу землю, і ніхто не може їх звідти вигнати», – заявив президент.

При цьому Володимир Зеленський намалював страшну картину, якщо українські війська вийдуть з цих міст.

«Якщо ми вийдемо з цієї території, наприклад, зі Слов’янська, саме зараз, саме в цей момент, 200 тис. людей, які там зараз перебувають, будуть окуповані росіянами. Ці люди готові бути російськими? А якщо ні, то їх уб’ють або виштовхнуть на фронт, або виштовхнуть до в’язниці», – зазначив Зеленський.

Також глава держави вкотре заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним для переговорів і зробить усе для досягнення миру. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зізнався, що війна змінила не лише країну, а й його особисте життя. Український лідер визнав, що не має достатньо часу для дітей через зайнятість. Він зазначив, що не є найкращим батьком через війну.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський у перші два роки повномасштабної війни фактично жив у бункері. Зараз же спускається туди під час нічних повітряних тривог.

Глава держави зазначив, що попри постійне перебування в захисній споруді, він не припиняв виконувати свої обов'язки безпосередньо в Офісі президента. За його словами, такий режим був необхідним заходом безпеки протягом тривалого часу. Наразі формат роботи дещо змінився. На сьогодні, за словами Зеленського, він спускається в бункер переважно під час нічних повітряних тривог.

Теги: Донбас війна Володимир Зеленський окуповані території перемир'я

