Втрати ворога станом на 9 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 930 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 9 грудня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 9 грудня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 9 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 182 610 (+930) осіб.
- танків – 11 403 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 23 691 (+2) од.
- артилерійських систем – 34 944 (+27) од.
- РСЗВ – 1 563 (+1) од.
- засоби ППО – 1 253 (+0) од.
- літаків – 431 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 88 889 (+432) од.
- крилаті ракети – 4 058 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 69 243 (+61) од.
- спеціальна техніка – 4 019 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1385-й день повномасштабної війни в Україні.
