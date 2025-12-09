Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 9 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Втрати ворога станом на 9 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 403 танків
фото: reuters (ілюстративне)

Протягом минулої доби українські захисники знищили 930 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 9 грудня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 9 грудня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 9 грудня втратила:

  • особового складу – близько 1 182 610 (+930) осіб.
  • танків – 11 403 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 23 691 (+2) од.
  • артилерійських систем – 34 944 (+27) од.
  • РСЗВ – 1 563 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 253 (+0) од.
  • літаків – 431 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 88 889 (+432) од.
  • крилаті ракети – 4 058 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 69 243 (+61) од.
  • спеціальна техніка – 4 019 (+1) од.
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1385-й день повномасштабної війни в Україні.

втрати війна військова техніка Генштаб

