Під Ужгородом зафіксовано спалах африканської чуми свиней: введено карантин

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Під Ужгородом зафіксовано спалах африканської чуми свиней: введено карантин
фото: Мирослав Опаленик/Facebook

Наразі вводяться карантинні обмеження з метою недопущення розповсюдження хвороби

У мисливських угіддях поблизу села Ворочово на Закарпатті зафіксовано випадок небезпечної інфекції у тварин. Лабораторні аналізи підтвердили, що це африканська чума свиней (АЧС). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Наше Ворочово».

«26.02.2026 року, на території мисливських угідь ГО ТМР «Соколець», на відстані біля чотирьох кілометрів від с. Ворочово, у кв. 11 Ужгородського військового лісництва, урочищі «Воловарькі», було виявлено загиблого дикого кабана, вагою 40-45 кг. Про цей факт повідомлено Головне управління Держсроживслужби Закарпатської області, керівництво ДП Ужгородське військове лісництво, працівників ветеринарної медицини Перечинської ДЛВМ, сільського голову села», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спецслужбою ветмедицини відібрано пат матеріал на аналіз для дослідження на «африканську чуму свиней», який лабораторно підтвердився. Наразі вводяться карантинні обмеження з метою недопущення розповсюдження даної хвороби.

«На період дії карантину, прохання обмежитись відвідуванням лісу поблизу села. У разі виявлення загиблих диких тварин, не підходити до них, щоб не занести хворобу на територію села, негайно повідомляти органи влади та працівників ветмедицини», – додається.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року в Полтавській області виявили африканську чуму свиней. У чотирьох селах тоді ввели карантин.

 

Теги: АЧС Ужгород карантин

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
