Криваве побоїще на Рівненщині: у СІЗО помер підозрюваний у вбивстві п’яти переселенців

У слідчому ізоляторі помер 72-річний чоловік, якого підозрювали у вбивстві п’яти людей у селі Судобичі. Причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Рівненської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, затриманому стало зле ввечері у п’ятницю, 27 лютого. Медики, які прибули на виклик, провели реанімаційні заходи, проте врятувати життя чоловіка не змогли. Згідно з даними експертизи, причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність.

Прокуратура нагадує, що чоловіка підозрювали в тому, що він 10 лютого цього року в селі Судобичі, Дубенського району, через особисту образу вбив трьох жінок та двох чоловіків, які були вимушеними переселенцями з Донеччини.

Після скоєного зловмисника затримали, повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У прокуратурі зазначили, що відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України у разі смерті підозрюваного кримінальне провадження закривається (п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України). Прокурор виносить постанову про закриття. Однак, якщо близькі родичі наполягають на невинуватості померлого, провадження продовжується.

Нагадаємо, 10 лютого, близько 04:15 до поліції надійшло повідомлення від соцпрацівниці про те, що її підопічні із села Судобичі, які проживають у школі, чують крики у коридорі. Поліцейські встановили, що близько 04:10 за спільним місцем проживання внутрішньопереміщених осіб між 72-річним уродженцем Донецької області та іншими мешканцями на ґрунті побутових питань виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички чоловік почав завдавати удари молотком та сокирою п’ятьом особам. За даними слідства, від отриманих травм на місці події загинули п’ятеро громадян. Мова про чоловіків віком 60 та 68 років, дві жінки 81 та 78 років із Донеччини, а також 56-річна уродженка Кіровоградської області.