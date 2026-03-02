Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Розвідка оприлюднила складові нової ракети РФ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Розвідка оприлюднила складові нової ракети РФ
ГУР опублікувало дані про 20 виробників ракети РФ
скріншот із сайту war-sanctions

Розвідка представила 3D-модель «іздєліє-30» та назвала підприємства-виробники

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило на порталі War&Sanctions інтерактивну 3D-модель, основні компоненти та дані про кооперацію виробництва нової російської крилатої ракети «іздєліє-30». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на портал War&Sanctions.

За даними розвідки, ракета має розмах крил близько трьох метрів, бойову частину масою 800 кг та дальність застосування щонайменше 1 500 км. Перші випадки її використання проти України зафіксували наприкінці минулого року.

Розвідка оприлюднила складові нової ракети РФ фото 1
скріншот з сайту war-sanctions

За маркуванням і конструктивними ознаками виріб ідентифікували як розробку ОКБ «звєзда», яке входить до складу корпорації «тактичне ракетне озброєння». Частина технічних рішень уніфікована з іншими виробами цього розробника. Зокрема, піроклапан пневматичної системи ідентичний елементам ракети Х-35У, а авіаційний катапультний пристрій подібний до систем АКУ-5М, що застосовуються для ракет Х-101, Х-55 та Х-555.

Супутникова навігаційна система ракети представлена поєднанням виробів двох російських компаній – завадозахищеного приймача супутникового сигналу з цифровою антенною решіткою «комєта-м12» виробництва «вніір-прогрес» та приймально-обчислювального блоку виробництва «кб навіс», створеного на базі приймача NAVIS NR9.

Розвідка оприлюднила складові нової ракети РФ фото 2
скріншот з сайту war-sanctions

Для інтеграції цих систем використовується блок спряження виробництва АНПП «темп-авіа», відомого виготовленням польотних контролерів для керованих авіабомб.

У розвідці зазначили, що всі три складові навігаційної системи містять компоненти іноземного виробництва: зі США, Швейцарії, КНР та Нідерландів.

Окремий електронний блок управління бойовою частиною БУБС-30 виконано на російській елементній базі. Його ключовим компонентом є 32-розрядний мікроконтролер архітектури ARM 1986ВЕ1АТ виробництва компанії «пкк міландр».

Нагадаємо, що служба зовнішньої розвідки України повідомляє про черговий крок кремлівського режиму до тотального контролю над приватним життям. З 1 березня 2026 року, у РФ офіційно запускають федеральний реєстр вагітних. Тепер держава-агресор відстежуватиме кожен етап репродуктивного процесу своїх громадянок.

Читайте також:

Теги: розвідка росія російська ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переговори у Женевы
Коли дипломати тиснуть руки, Кремль тисне ракетами
18 лютого, 12:35
WP: Україна не причетна до замаху на генерала в Москві, є інша версія
WP: Україна не причетна до замаху на генерала в Москві, є інша версія
7 лютого, 03:58
Фахівці вважають, що активність станції повʼязана з масштабними навчання та комплексними тренуваннями вузлів зв'язку
«Радіо судного дня» упродовж доби передало десятки секретних послань: деталі
12 лютого, 09:33
Метью Вітакер
Пекін може зупинити війну одним дзвінком – посол США
14 лютого, 10:58
Вітакер окреслив реальний стан справ у мирних переговорах
Перемовини у Женеві: американський дипломат назвав головний камінь спотикання
17 лютого, 17:39
Представник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван заявив, що санкції проти Росії мають значний вплив
ЄС вважає запроваджені санкції проти Росії досить ефективними
5 лютого, 12:50
Ексглава МЗС переконаний: до завершення зими припинення вогню не буде
Кулеба: Найреалістичніший сценарій 2026 року – війна
21 лютого, 20:15
Колумбійцю пообіцяли, що він доглядатиме за вантажівками. Але іноземець опинився в окопах
Хотів працювати в готелях, а опинився в окопах. ЗСУ взяли в полон колумбійця
21 лютого, 16:48
Козловський пояснив, чому долучився до лав ЗСУ
Козловський зізнався, що служба в ЗСУ була для нього покаранням за виступ у Москві
25 лютого, 17:02

Події в Україні

Розвідка оприлюднила складові нової ракети РФ
Розвідка оприлюднила складові нової ракети РФ
Уночі РФ атакувала енергообʼєкти у кількох регіонах
Уночі РФ атакувала енергообʼєкти у кількох регіонах
Під Ужгородом зафіксовано спалах африканської чуми свиней: введено карантин
Під Ужгородом зафіксовано спалах африканської чуми свиней: введено карантин
РФ атакували три райони Дніпропетровщини: загинув чоловік (фото)
РФ атакували три райони Дніпропетровщини: загинув чоловік (фото)
Карта бойових дій в Україні станом на 2 березня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 2 березня 2026 року
Втрати ворога станом на 2 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 2 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Новини

Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Сьогодні, 08:35
В Україні без опадів: погода на 2 березня
Сьогодні, 05:59
Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Вчора, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Вчора, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
28 лютого, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua