Розвідка оприлюднила складові нової ракети РФ

Розвідка представила 3D-модель «іздєліє-30» та назвала підприємства-виробники

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило на порталі War&Sanctions інтерактивну 3D-модель, основні компоненти та дані про кооперацію виробництва нової російської крилатої ракети «іздєліє-30». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на портал War&Sanctions.

За даними розвідки, ракета має розмах крил близько трьох метрів, бойову частину масою 800 кг та дальність застосування щонайменше 1 500 км. Перші випадки її використання проти України зафіксували наприкінці минулого року.

скріншот з сайту war-sanctions

За маркуванням і конструктивними ознаками виріб ідентифікували як розробку ОКБ «звєзда», яке входить до складу корпорації «тактичне ракетне озброєння». Частина технічних рішень уніфікована з іншими виробами цього розробника. Зокрема, піроклапан пневматичної системи ідентичний елементам ракети Х-35У, а авіаційний катапультний пристрій подібний до систем АКУ-5М, що застосовуються для ракет Х-101, Х-55 та Х-555.

Супутникова навігаційна система ракети представлена поєднанням виробів двох російських компаній – завадозахищеного приймача супутникового сигналу з цифровою антенною решіткою «комєта-м12» виробництва «вніір-прогрес» та приймально-обчислювального блоку виробництва «кб навіс», створеного на базі приймача NAVIS NR9.

скріншот з сайту war-sanctions

Для інтеграції цих систем використовується блок спряження виробництва АНПП «темп-авіа», відомого виготовленням польотних контролерів для керованих авіабомб.

У розвідці зазначили, що всі три складові навігаційної системи містять компоненти іноземного виробництва: зі США, Швейцарії, КНР та Нідерландів.

Окремий електронний блок управління бойовою частиною БУБС-30 виконано на російській елементній базі. Його ключовим компонентом є 32-розрядний мікроконтролер архітектури ARM 1986ВЕ1АТ виробництва компанії «пкк міландр».

