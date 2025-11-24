«Влучає прямо в серце». Нова реклама Третього корпусу Білецького розчулила соцмережі

«Ми тут щоб жити» стартувала у серпні 2025 року і стала першою рекрутинговою кампанією Третього армійського корпусу

Кампанія спростовує уявлення про те, що війна повністю руйнує особисте життя

Українці діляться враженнями про рекрутингову кампанію Третього армійського корпусу генерала Андрія Білецького «Ми тут щоб жити». Щирі і зворушливі фотографії та відео військових із коханими і дітьми не залишили користувачів соцмереж байдужими.

«Ми тут, щоб жити» влучає прямо в серце. Бо про тих, заради кого воїни готові зрушити гори, ось вони – сидять на плечах, пустують, посміхаються, роблять перші кроки. Все те пекло, яке щодня і щоночі переживають мільйони українських родин, заради них! Заради того, щоб життя, яке росіяни так наполегливо намагаються знищити, тривало», – написав блогер Сергій Наумович.

На його думку, кампанія нагадує українцям про головне – якби складно не було, треба докладати всіх зусиль, щоб бути щасливими, захищати свою країну і рідних, народжувати і виховувати дітей, ловити кожну мить життя тут і зараз, бо нагоди пожити вдруге не буде: «Фотографії і відео з сімейних архівів Андрія Білецького та інших командирів промовляють: війна невідділима від нашого життя, але вона його не скасовує».

Блогер і журналіст Денис Казанський відзначив креативний підхід корпусу до реклами військової служби: замість звичного у таких випадках бойовика він створив маніфест життя. У відео і на білбордах родини, діти, сімейні кадри, які тільки сильніше підкреслюють драматизм війни.

«Це відео знімалося, як реклама корпусу, але вийшло рекламою усіх ЗСУ, яка добре ілюструє, за що воюють українці в цілому», – написав Казанський.

Враженнями від кампанії діляться також користувачі Х, Instagram і TikTok.

9 фото На весь екран















Карусель зі скрінів

«Ми тут щоб жити» стартувала у серпні 2025 року і стала першою рекрутинговою кампанією Третього армійського корпусу. Героями першої хвилі кампанії стала молодь – хлопці і дівчата, які добровільно долучились до війська і знайшли себе в армії: набули унікальних знань, відкрили у собі таланти, про які й не здогадувались, знайшли друзів на все життя.

Друга хвиля стартувала 19 листопада. Її обличчями стали командири корпусу та їхні родини – як вони поєднують боротьбу на фронті з повноцінним життям, вихованням дітей та турботою про близьких. Фотографії зроблені без ретуші, на смартфон та обрані самими військовослужбовцями. Наприклад, Андрій Білецький з дружиною Тетяною Даниленко і трирічним сином Северином. Він воює, щоб хлопчик ріс сильним і принциповим у вільній Україні.

Кампанія спростовує уявлення про те, що війна повністю руйнує особисте життя, наголошуючи, що саме заради життя і любові триває ця боротьба. Діти і родина є головною мотивацією і джерелом сили для захисників у боротьбі за майбутнє України.