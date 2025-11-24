Головна Скотч Життя
search button user button menu button

«Влучає прямо в серце». Нова реклама Третього корпусу Білецького розчулила соцмережі

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
«Ми тут щоб жити» стартувала у серпні 2025 року і стала першою рекрутинговою кампанією Третього армійського корпусу
фото: ab3.army

Кампанія спростовує уявлення про те, що війна повністю руйнує особисте життя

Українці діляться враженнями про рекрутингову кампанію Третього армійського корпусу генерала Андрія Білецького «Ми тут щоб жити». Щирі і зворушливі фотографії та відео військових із коханими і дітьми не залишили користувачів соцмереж байдужими.

«Ми тут, щоб жити» влучає прямо в серце. Бо про тих, заради кого воїни готові зрушити гори, ось вони – сидять на плечах, пустують, посміхаються, роблять перші кроки. Все те пекло, яке щодня і щоночі переживають мільйони українських родин, заради них! Заради того, щоб життя, яке росіяни так наполегливо намагаються знищити, тривало», – написав блогер Сергій Наумович.

На його думку, кампанія нагадує українцям про головне – якби складно не було, треба докладати всіх зусиль, щоб бути щасливими, захищати свою країну і рідних, народжувати і виховувати дітей, ловити кожну мить життя тут і зараз, бо нагоди пожити вдруге не буде: «Фотографії і відео з сімейних архівів Андрія Білецького та інших командирів промовляють: війна невідділима від нашого життя, але вона його не скасовує». 

Блогер і журналіст Денис Казанський відзначив креативний підхід корпусу до реклами військової служби: замість звичного у таких випадках бойовика він створив маніфест життя. У відео і на білбордах родини, діти, сімейні кадри, які тільки сильніше підкреслюють драматизм війни.

«Це відео знімалося, як реклама корпусу, але вийшло рекламою усіх ЗСУ, яка добре ілюструє, за що воюють українці в цілому», – написав Казанський.

Враженнями від кампанії діляться також користувачі Х, Instagram і TikTok.

9 фото
На весь екран
Карусель зі скрінів

«Ми тут щоб жити» стартувала у серпні 2025 року і стала першою рекрутинговою кампанією Третього армійського корпусу. Героями першої хвилі кампанії стала молодь – хлопці і дівчата, які добровільно долучились до війська і знайшли себе в армії: набули унікальних знань, відкрили у собі таланти, про які й не здогадувались, знайшли друзів на все життя.

Друга хвиля стартувала 19 листопада. Її обличчями стали командири корпусу та їхні родини – як вони поєднують боротьбу на фронті з повноцінним життям, вихованням дітей та турботою про близьких. Фотографії зроблені без ретуші, на смартфон та обрані самими військовослужбовцями. Наприклад, Андрій Білецький з дружиною Тетяною Даниленко і трирічним сином Северином. Він воює, щоб хлопчик ріс сильним і принциповим у вільній Україні.

Кампанія спростовує уявлення про те, що війна повністю руйнує особисте життя, наголошуючи, що саме заради життя і любові триває ця боротьба. Діти і родина є головною мотивацією і джерелом сили для захисників у боротьбі за майбутнє України. 

Читайте також:

Теги: війна Андрій Білецький журналіст

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як війна з’їла російські бюджети
Як Росія тоне у власних боргах
24 жовтня, 18:02
Що насправді стоїть за цим 28-пунктним планом?
28 пунктів мирного плану. Кому це вигідно?
21 листопада, 19:03
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 25 жовтня 2025 року
25 жовтня, 08:26
Створення механізму повернення чоловіків-українців додому є малоймовірним
Чи має ЄС право відправити українських чоловіків воювати? Експерт дав відповідь
28 жовтня, 15:35
Зеленський про 2–3 роки фінансової підтримки для війни та відновлення
«Воювати два-три роки». Президент Зеленський пояснив свої слова
28 жовтня, 13:52
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 1 листопада 2025 року
1 листопада, 08:14
Ракети активно вражають цілі глибоко в тилу Росії
Українська ракета «Фламінго» перевершує «Томагавк» за дальністю – Independent
9 листопада, 14:41
Новоросійський нафтопродуктовий термінал потрапив під атаку БпЛА
Порт у Новоросійську призупинив експорт нафти – Reuters
14 листопада, 12:26
День захисту дітей. Третій корпус Білецького зворушив другою хвилею кампанії «Ми тут, щоб жити»
День захисту дітей. Третій корпус Білецького зворушив другою хвилею кампанії «Ми тут, щоб жити»
20 листопада, 11:49

Життя

«Влучає прямо в серце». Нова реклама Третього корпусу Білецького розчулила соцмережі
«Влучає прямо в серце». Нова реклама Третього корпусу Білецького розчулила соцмережі
Одружені турки тепер двічі подумають, перш ніж «вподобати» чуже фото
Одружені турки тепер двічі подумають, перш ніж «вподобати» чуже фото
Помер Пол Костелло – легендарний модельєр і особистий дизайнер принцеси Діани
Помер Пол Костелло – легендарний модельєр і особистий дизайнер принцеси Діани
Популярні породи собак можуть зникнути у Великій Британії за 10 років
Популярні породи собак можуть зникнути у Великій Британії за 10 років
У Стамбулі оштрафовано кафе за вимогу сплатити шматочок лимона до чаю
У Стамбулі оштрафовано кафе за вимогу сплатити шматочок лимона до чаю
Колишня дружина Безоса переписала правила благодійності та отримала цікаве прізвисько
Колишня дружина Безоса переписала правила благодійності та отримала цікаве прізвисько

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua