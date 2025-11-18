Головна Країна Суспільство
Скільки українців мобілізувала РФ з окупованих територій? Дані Координаційного штабу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Скільки українців мобілізувала РФ з окупованих територій? Дані Координаційного штабу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

16% полонених, які перебувають в українських таборах для військовополонених, є громадянами України

РФ примусово мобілізувала 46 327 українців із тимчасово окупованих територій. Про це повідомив секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов, передає «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Ми встановили, що з окупованих територій, з анексованого Криму примусово мобілізовано 46 тис. 327 наших громадян. Ці люди воюють проти нас», – сказав Усов.

За даними Коордштабу, у Донецькій області росіяни мобілізували 5 368 українців, у Луганській – 4 650, у Запорізькій – 560, у Херсонській – 478. У Криму мобілізували 35 272 осіб, у Севастополі – ще 5 368. Ці дані мобілізації стосуються періоду з лютого 2022 року по липень 2025 року. Їх здобула українська військова розвідка, і російська сторона їх підтвердила, зазначив Усов.

За словами секретаря, 16% полонених, які перебувають в українських таборах для військовополонених, є громадянами України, з них 6% – кримчани.

Нагадаємо, Російська Федерація розпочала нову хвилю мілітаризації на тимчасово окупованих українських територіях, охоплюючи всі сфери – від освітніх закладів до місцевих органів влади. 

Як повідомлялося, Росія готує масове переселення українців із тимчасово окупованих територій на Далекий Схід і в Сибір, використовуючи населення Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей як резерв робочої сили, а процес подається як «добровільні» державні програми та службові відрядження, що може стати першим кроком до тривалого або постійного переселення.

