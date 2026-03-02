Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 2 березня 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Ситуація на фронті 2 березня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку 

З початку доби загарбник завдав 56 авіаційних ударів, скинув 163 керовані авіабомби, застосував 5605 дронів-камікадзе та здійснив 2691 обстріл населених пунктів та позицій наших військ.

2 березня станом на 22:00 відбулося 136 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 27 окупантів та 18 – поранено. Знищено одну артилерійську систему, дві одиниці автомобільного транспорту, дві одиниці спеціальної техніки, склад ПММ, пошкоджено чотири артилерійські системи, сім одиниць автомобільного транспорту, три одиниці спеціальної техніки та 62 укриття ворога. Знищено або подавлено 156 БпЛА різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні ворог завдав двох авіаударів, скинув три авіабомби, здійснив 105 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із застосуванням РСЗВ.

Лінія фронту станом на 2 березня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник один раз штурмував позиції наших підрозділів в районі Вовчанських Хуторів.

Лінія фронту станом на 2 березня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали сім атак окупантів в бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман та в районі Середнього.

Лінія фронту станом на 2 березня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Слов’янському напрямку

Противник 11 разів намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Платонівка, Закітне, Різниківка та в бік Озерного.

Лінія фронту станом на 2 березня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні десять разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Софіївка та у бік Іллінівки.

Лінія фронту станом на 2 березня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Новопавлівка і Шевченко. Два боєзіткнення ще тривають.

Лінія фронту станом на 2 березня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Олександрівському напрямку

Ворог п’ять разів наступав в районах населених пунктів Тернове і Злагода. Іванівка та Гаврилівка зазнали авіаударів противника.

Лінія фронту станом на 2 березня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 37 атак у районах Гуляйполя, Зеленого та у бік Цвіткового, Залізничного, Варварівки, Святопетрівки, Гуляйпільського, Староукраїнки. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Барвінівка, Воздвижівка, Чарівне, Долинка, Любицьке. Чотири боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 2 березня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Оріхівському напрямку

Відбулося одне боєзіткнення з ворогом неподалік Плавнів.

Лінія фронту станом на 2 березня 2026. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1468-й день повномасштабної війни в Україні.

