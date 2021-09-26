«Дівчата-театралки»: Юлія Тимошенко з родиною відвідала театр оперети (фото)

Онучка Тимошенко приєдналася до мами і бабусі для походу до театру

В театр оперети Тимошенко прийшла разом з донькою Євгенією та онучкою

Юлія Тимошенко разом з родиною відвідала Київський національний академічний театр оперети. Разом із донькою та онучкою лідерка «Батьківщини» прийшла подивитися бродвейський мюзикл «Сімейка Аддамсів».

«Дівчата-театралки або сім’єю на «Сімейку Аддамсів»! Ідеальне завершення вихідних»,– написала Тимошенко на своїй сторінці у Фейсбуці.

Тимошенко та її донька Євгенія елегантно вбралися для походу в театр, а онучка позувала з цікавою намальованою маскою на обличчі.

Зазначимо, що мюзикл «Сімейка Аддамсів» розказує кумедну і дотепну історію про інфернальну родину, яка завоювала мільйони сердець по всьому світу.

Над виставою працювала литовська постановча група, до якої увійшли режисер-постановник Кестутіс Стасіс Якштас, художник-постановник Гінтарас Макаревічус та балетмейстер-постановник Дайнюс Бервінгіс.

Пан Якштас має досвід роботи над «Сімейкою» у Каунаському державному драматичному театрі. Вистава кожного разу проходить з аншлагами та збирає повний зал глядачів. Режисер впевнений, що українські театрали також закохаються у цей мюзикл.

Нагадаємо, під час прем’єри мюзиклу «Доріан Грей» в Київському національному академічному театрі оперети вандали пошкодили крісла.

Нагадаємо, Київський національний академічний театр оперети під час пандемії провів реконструкцію головної зали, в ході якої замінили аварійні конструкції лож та балконів, зробили нову систему вентиляції, нове освітлення для фронтального світла сцени, виконали протипожежні роботи, встелили нову підлогу. Крім того, залу оздобили ліпниною та розписом.

Майстри-реставратори перетворили простір старовинного театру на вулиці Великій Васильківській на справжній європейський палац мистецтв. Велику глядацька залу вже попередньо образно називали «наш київський театральний Версаль».

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