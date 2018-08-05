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    Події в Україні

    З початку серпня в Україні потонули більше 20 людей

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    З початку серпня в Україні потонули більше 20 людей

    З початку року на водоймах країни вже загинуло 774 людини

    Тільки з початку серпня кількість утоплень вже налічує понад два десятки випадків. Серед загиблих чимало і дітей. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    Зокрема, 2 серпня на Одещині водолази знайшли та підняли на поверхню тіло хлопчика 2007 року народження, який ще 31 липня на саморобному плоту вийшов у Дністровський лиман, за 300 метрів від берега пірнув у воду та зник.

    Цього ж дня на Вінниччині, під час купання на річці Південний Буг потонула дівчинка 2008 року народження.

    Загалом, з початку року на водоймах країни вже загинуло 774 людини, з яких 79 дітей. При цьому врятовано 577 людей, у тому числі 105 дітей.

    Фахівці Служби порятунку патрулюють місця відпочинку біля води, а також щодня проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу з громадянами щодо дотримання правил безпечної поведінки під час купання.

    Зважаючи на вражаюче збільшення кількості надзвичайних подій біля водойм, Державна служба України застерігає:

    • пам'ятайте - відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
    • ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;
    • не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;
    • не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;
    • не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння;
    • не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;
    • температура води повинна бути не нижче +17 °С;
    • плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 - 5 хвилин;
    • слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.

    ДСНС просить громадян дбати про власну безпеку і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонувати до Служби порятунку за номером 101.

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