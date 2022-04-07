Жертвами російської війни стали понад 3,7 тис. українців – дані ООН

Після звільнення Бучі на вулицях міста виявлено десятки загиблих від рук рашистів мирних мешканців

Фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, затримується

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 1563 випадки загибелі та 2213 поранень цивільного населення України від початку повномасштабного російського вторгнення РФ. Загалом 3776 жертв російської війни проти України. Про це йдеться в повідомленні УВКПЛ, опублікованому 6 квітня.

Зокрема, серед загиблих - 379 чоловіків, 237 жінок, 24 дівчинки та 43 хлопчики, а також 63 дитини та 817 дорослих, стать яких поки що невідома.

Поранені 254 чоловіки, 196 жінок, 44 дівчинки та 40 хлопчиків, а також 104 дитини та 1575 дорослих, стать яких поки що невідома.

Більшість смертей та поранень зумовлено застосуванням боєприпасів та вибухових речовин з великою площею враження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари.

В ООН зазначили, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, затримується, а багато звітів все ще очікують підтвердження.

За даними Офісу генпрокурора, окупанти вбили вже 167 українських дітей.

Як відомо, звільнені від окупантів міста Буча та Гостомель перетворилися на картинку із постапокаліптичного фільму жахів.

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