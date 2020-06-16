За минулу добу на Львівщині сталося понад 50 аварій, є постраждалі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Львівщині за добу сталось 52 ДТП

Внаслідок ДТП семеро осіб були травмовані

За минулу добу на автодорогах Львова та області сталось 52 дорожньо-транспортних пригоди, чотири з них – з потерпілими. Про це повідомили у пресслужбі поліції у Львівській області.

На дорогах Львівської області – 25 автопригод, ще 27 – у Львові. Внаслідок ДТП семеро осіб були травмовані.

За наслідками інших пригод було складено 48 адміністративних протоколів за ст.124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Нагадаємо, 15 червня, вранці на трасі Київ – Одеса сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Аварія трапилася на розвороті, що веде на Круглик, в сторону Києва. «Таврія» врізалася в Nissan. Водій автомобіля «Таврія» загинув на місці ДТП. Його тіло із автівки діставали рятувальники ДСНС за допомогою спеціальних інструментів.

У Києві 14 червня інспекторка патрульної поліції отримала численні травми під час оформлення ДТП.