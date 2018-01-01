За першу добу біометричний контроль на українському кордоні пройшли близько 2 тис. росіян

Система біоконтролю працює без збоїв, у пунктах пропуску провокацій не зафіксовано

За першу добу дії біометричного контролю при в'їзді до України кордон перетнули 3 тис. 300 іноземців, з них близько 1 тис. 900 осіб - громадяни Російської Федерації. Про це повідомив помічник голови ДПСУ Олег Слободян в ефірі телеканалу «112 Україна». «За першу добу роботи системи біометричного контролю кордон перетнули



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Система біоконтролю працює без збоїв, у пунктах пропуску провокацій не зафіксовано

За першу добу дії біометричного контролю при в'їзді до України кордон перетнули 3 тис. 300 іноземців, з них близько 1 тис. 900 осіб - громадяни Російської Федерації. Про це повідомив помічник голови ДПСУ Олег Слободян в ефірі телеканалу «112 Україна».

«За першу добу роботи системи біометричного контролю кордон перетнули понад 3 300 іноземців з тієї категорії, що підлягає біометричному контролю, з них майже 1 900 - громадяни РФ. Система працювала без збоїв, якихось конфліктних ситуацій або провокацій також не було. Громадяни спокійно реагують», - сказав він.

Нагадаємо, 1 січня 2018 року розпочала роботу система фіксації біометричних даних для громадян 71 країни. Але ще 27 грудня Україна запустила тестовий режим біоконтролю на кордоні з Росією. Зазначимо, що біоконтроль на адміністративному кордоні з окупованим Росією Кримом не стосується громадян України, які проживають на півострові.

Так, нова система фіксації біометричних даних не тільки дозволяє контролювати термін перебування в країні, але і підключена до баз даних Інтерполу. На кордоні перевіряються паспорти, ID-картки, водійські посвідчення і навіть техпаспорти. Передбачалося, що можуть виникнути технічні проблеми тільки у туристів, які не мають біометричних паспортів.