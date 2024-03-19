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За співпрацю з окупантами засудили самопроголошеного голову Димерської ОТГ

Ірина Луцак
glavcom.ua
За співпрацю з окупантами засудили самопроголошеного голову Димерської ОТГ
Самопроголошений голова Димерської ОТГ під час судового засідання
фото: Київська обласна прокуратура

9 років за ґратами проведе житель Димера, якого росіяни призначили своїм гауляйтером під час окупації

На Київщині суд визнав винним мешканця Димера, який співпрацював із росіянами і став самопроголошеним головою громади під час окупації селища навесні 2022 року. За колабораціонізм і поширення інформації про ЗСУ чоловікові присудили 9 років ув'язнення. Про це інформує Київська обласна прокуратура.

Прокурори в суді довели, що чоловік після окупації селища Димер Вишгородського району Київської області добровільно погодився на співпрацю з військовими РФ. Він допомагав їм орієнтуватися на місцевості в обмін на гарантії особистої безпеки від окупантів.

На початку березня 2022 року росіяни влаштували примусові збори місцевого населення, на яких колаборант представився «новообраним головою Димерської ОТГ». Чоловік зайняв кабінет у будівлі селищної ради, де здійснював «прийом громадян», роздавав російські газети з кремлівською пропагандою і гумдопомогу від окупантів.

Гауляйтер також підшукував кадри для виконання завдань російських військових і проведення робіт на території громади. Крім того, самопроголошений голова Димерської ОТГ надавав росіянам відомості про учасників АТО, бійців тероборони та місцевих депутатів.

Чоловіка визнали винним за обвинуваченням у колабораційній діяльності та несанкціонованому поширенні інформації про Збройні сили України та інші військові формування в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 111-1, ч. 3 ст. 114-2 КК України).

Його засудили до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд також заборонив чоловікові 15 років обіймати посади в органах держвлади і місцевого самоврядування, а також в організаціях, що надають публічні послуги. Наразі засуджений перебуває під вартою.

Як повідомлялося раніше, на початку березня у тимчасово окупованому Бердянську була ліквідована колаборантка Самойленко Світлана Володимирівна, яка організовувала псевдовибори Путіна на окупованих територіях Запорізької області.

Також нещодавно жителя Одещини визнали винним у зґвалтуванні 10-річної дівчинки. Його засуджено до 13 років ув’язнення.

Як повідомлялося раніше, на території Фінляндської республіки затримано трьох осіб за підозрою у відмиванні коштів Міністерства оборони України під час закупівлі засобів індивідуального захисту на суму 5,7 млн євро.

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Теги: прокуратура колабораціонізм суд

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