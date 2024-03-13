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Атака по трьох нафтопереробних заводах РФ, €5 млрд на зброю Україні. Головне за 13 березня

glavcom.ua
Атака по трьох нафтопереробних заводах РФ, €5 млрд на зброю Україні. Головне за 13 березня
фото з відкритих джерел

Нічні атаки безпілотниками є продовженням низки спецоперацій СБУ по нафтопереробних заводах країни-агресорки

України атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи РФ, посли ЄС схвалили збільшення військової допомоги, нардепа Дубінського у судовому порядку визнано корупціонером. «Главком» склав добірку новин 13 березня, щоб ви були в курсі головних подій:

Українські дрони вночі атакували одразу три нафтопереробні заводи РФ

У ніч на 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи – не тільки в Рязані, але й у Кстово (Нижегородська область) та Кірішах (Ленінградська обл). Джерела «Главкома» підтверджують, що ці атаки – продовження низки спецоперацій по ворожих нафтопереробних заводах, які раніше розпочала Служба безпеки.

Посли ЄС схвалили €5 млрд на закупівлю зброї Україні

Посли Євросоюзу сьогодні, 13 березня, схвалили збільшення військової допомоги Україні на 5 млрд євро. Йдеться про пропозицію щодо збільшення фінансової стелі Європейського фонду миру на 5 млрд євро для додаткової військової підтримки нашої країни. Тепер Україна з нетерпінням очікує ухвалення остаточного рішення на наступному засіданні Ради ЄС із закордонних справ.

Суд визнав нардепа Дубінського корупціонером

За матеріалами Державного бюро розслідувань Печерський районний суд Києва визнав народного депутата України Олександра Дубінського винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією. Після набрання рішенням суду законної сили нардепа буде включено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або повʼязані з корупцією правопорушення.

Україна збирається ліквідувати школи з низькою кількістю учнів

Міністерство освіти та науки України ухвалило рішення з 1 вересня 2025 року закрити школи, в яких навчається менш ніж 45 дітей. Уряд не фінансуватиме навчальні заклади з малою кількістю учнів. Здебільшого це стосується шкіл у селах. На місцях вирішуватимуть: довозити учнів цих шкіл у найближчу більшу школу, або оплачувати працю вчителів малих шкіл із місцевих бюджетів.

Депутати пропонують збільшити допомогу при народженні дитини

Нардепи пропонують прив’язати розрахунок допомоги до розміру прожиткового мінімуму, установленого на момент народження дитини. Якщо законопроєкт ухвалять, на першу дитину держава має надавати допомогу у розмірі, кратному 150 розмірам прожиткового мінімуму – станом на березень 2024 року це 384,5 тис. грн.

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Теги: Європейський союз суд Олександр Дубінський законопроєкт Україна Польща

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Події в Україні

Атака по трьох нафтопереробних заводах РФ, €5 млрд на зброю Україні. Головне за 13 березня
Атака по трьох нафтопереробних заводах РФ, €5 млрд на зброю Україні. Головне за 13 березня
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