Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

У Полтаві чоловік отримав 28-й вирок за 28 років

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Полтаві чоловік отримав 28-й вирок за 28 років
Перший вирок через крадіжку чоловік отримав у 1996 році
фото з відкритих джерел

Чоловіку присуджено п'ять років та два місяці позбавлення волі

У Полтаві засуджено чоловіка, який вкрав каву, ножі та вуличний світильник із магазинів. Засуджений отримав 28-й вирок за останні 28 років. Про це йдеться у справі Київського райсуду Полтави.

Перший вирок через крадіжку чоловік отримав у 1996 році. Тоді його відправили за ґрати на рік. Через три роки він повторив злочин та знову був ув'язнений.

Після цього він отримував вироки ще 25 разів за різні статтями. Серед них – статті Кримінального кодексу України про крадіжку та незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Також суд призначав фігуранту лікування від наркоманії. Передостанній, 27-й вирок був проголошений 16 січня 2024 року. Знову на лаві підсудних полтавець опинився у лютому.

У матеріалах справи йдеться, що 1 червня 2023 року чоловік вкрав з магазину пачку розчинної кави, яка коштувала близько 360 грн. За місяць до цього, у травні, він вкрав дві пачки напою. Крім того, він також вкрав вуличний світильник та кухонні ножі.

У судовому засіданні чоловік визнав свою вину та розкаявся. Його дії кваліфікували за ч. 4 ст. 185 КК України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.

Суд врахував вироки від 16 січня та від 22 березня 2021 року, та присудив полтавцю сукупно п'ять років та два місяці увʼязнення. Також суд задовольнив позов магазину і стягнув з чоловіка 357 грн за вкрадені ножі. Вирок від 21 лютого ще може бути оскарженим.

Нагадаємо, Шевченківський райсуд Львова оштрафував жінку за вчинення домашнього насильства над її чоловіком.

До слова, Тростянецький районний суд Сумської області призначив три роки позбавлення волі місцевому різноробочому за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. У суді хлопець вину визнав і назвав несподівану причину, яка завадила його мобілізації: має на утриманні неповнолітню дружину, яка навчається в професійно-технічному училищі

Теги: чоловік злочин вирок суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Франція оголосила аукціон з продажу яхти білоруського багатія
Франція продасть з молотка яхту, конфісковану у «фінансиста білоруського походження»
25 сiчня, 08:16
В Алабамі відбулася перша страта за допомогою азоту
У США вперше страчено в'язня за допомогою азоту
26 сiчня, 07:25
Пожежу ліквідували, а обставини загорання наразі невідомі
У Львові спалахнула пожежа в пансіонаті: постраждав чоловік
28 сiчня, 22:13
Чоловік тримав заручників на заводі понад 9 годин
Озброєний чоловік узяв у заручники співробітників заводу біля Стамбула
2 лютого, 08:01
Підліток відмкнув ключем двері до кабіни машиніста
Підлітки «захопили» кабіну машиніста метро у Києві
3 лютого, 16:42
Окупанти вгатили авіаційними снарядами по Оріхову й Новодарівці
Росіяни влучили по базі відпочинку Харківщини, атаки на Нікопольщину: ситуація в регіонах
9 лютого, 09:36
Малюська зазначив, що у планах дозволити ТЦК обирати, хто підходить до служби
Радикальні кроки мобілізації: Малюська пояснив, чи зможуть служити у ЗСУ в'язні
14 лютого, 21:40
Події, зазначені у справі, стались ще у 2014 році
Привласнив 3,5 млн грн: експосадовцю військової частини оголошено вирок
20 лютого, 09:33
Зеленський зустрівся з військовослужбовцями, які брали участь в обороні аеропорту «Антонов»
Два роки великої війни: як змінився Зеленський (фото)
Вчора, 17:58

Кримінал

У Полтаві чоловік отримав 28-й вирок за 28 років
У Полтаві чоловік отримав 28-й вирок за 28 років
Суд оштрафував львів’янку за домашнє насильство над чоловіком
Суд оштрафував львів’янку за домашнє насильство над чоловіком
Ухилянт прикрився неповнолітньою дружиною, щоб не воювати. Суд ухвалив вирок
Ухилянт прикрився неповнолітньою дружиною, щоб не воювати. Суд ухвалив вирок
Правоохоронці затримали зрадницю, яку «завербував» власний син з «ДНР»
Правоохоронці затримали зрадницю, яку «завербував» власний син з «ДНР»
Шуфрич вигадав смішну причину, щоб вирватися із СІЗО
Шуфрич вигадав смішну причину, щоб вирватися із СІЗО
Справа Коломойського: суд продовжив строк досудового розслідування
Справа Коломойського: суд продовжив строк досудового розслідування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Стало відомо, хто стоїть за атакою на один із найбільших металургійних комбінатів РФ
20K
Четверо бійців 65-ї бригади розбили два відділення окупантів
6808
ЗСУ досягли успіхів поблизу Кремінної: аналіз ISW
5893
Розстріл українських полонених в Авдіївці. Лубінець розкрив подробиці
5546
Скільки росіян воює в Україні? Генштаб Сирського оновив дані
4767
Українці зіштовхуються з невизначеним майбутнім по всій Європі: результати опитування

Новини

День інженерно-авіаційної служби ЗСУ. Що відзначаємо 25 лютого
Сьогодні, 00:15
З початку повномасштабного вторгнення теплові електростанції ДТЕК були обстріляні 160 разів – Тімченко
Вчора, 17:52
Найбільший донор для ЗСУ – Рінат Ахметов: дослідження
Вчора, 16:12
У мережі з’явився інтерактивний Літопис оборони Маріуполя
Вчора, 15:18
Удар по Одесі, пожежа на металургійному комбінаті у РФ: головне за ніч
Вчора, 07:01
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 24 лютого
Вчора, 04:50

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua