У Полтаві чоловік отримав 28-й вирок за 28 років

Перший вирок через крадіжку чоловік отримав у 1996 році

Чоловіку присуджено п'ять років та два місяці позбавлення волі

У Полтаві засуджено чоловіка, який вкрав каву, ножі та вуличний світильник із магазинів. Засуджений отримав 28-й вирок за останні 28 років. Про це йдеться у справі Київського райсуду Полтави.

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Перший вирок через крадіжку чоловік отримав у 1996 році. Тоді його відправили за ґрати на рік. Через три роки він повторив злочин та знову був ув'язнений.

Після цього він отримував вироки ще 25 разів за різні статтями. Серед них – статті Кримінального кодексу України про крадіжку та незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

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Також суд призначав фігуранту лікування від наркоманії. Передостанній, 27-й вирок був проголошений 16 січня 2024 року. Знову на лаві підсудних полтавець опинився у лютому.

У матеріалах справи йдеться, що 1 червня 2023 року чоловік вкрав з магазину пачку розчинної кави, яка коштувала близько 360 грн. За місяць до цього, у травні, він вкрав дві пачки напою. Крім того, він також вкрав вуличний світильник та кухонні ножі.

У судовому засіданні чоловік визнав свою вину та розкаявся. Його дії кваліфікували за ч. 4 ст. 185 КК України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.

Суд врахував вироки від 16 січня та від 22 березня 2021 року, та присудив полтавцю сукупно п'ять років та два місяці увʼязнення. Також суд задовольнив позов магазину і стягнув з чоловіка 357 грн за вкрадені ножі. Вирок від 21 лютого ще може бути оскарженим.

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