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Розбещення та галтування неповнолітніх доньок. На Київщині подружжя піде під суд

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Розбещення та галтування неповнолітніх доньок. На Київщині подружжя піде під суд
Наразі подружжя за клопотанням прокуратури перебуває під вартою
фото: Київська обласна прокуратура

Подружжя розповсюджувало відеофайли порнографічного характеру через інтернет

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно подружжя. Їм інкриміновано виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії, розбещення неповнолітніх, зґвалтування, у тому числі за попередньою змовою групою осіб та торгівля людьми.

Розслідуванням встановлено, що жінка виготовляла відеофайли порнографічного характеру за участі себе та двох своїх доньок 2011 та 2013 років народження. До зйомки окремих відеороликів вона залучала чоловіка. Обвинувачена тричі передавала йому старшу доньку з метою сексуальної експлуатації – він ґвалтував падчерку в присутності та за активної участі дружини.

Надалі відзнятий контент, що містив дитячу порнографію, розповсюджувався через інтернет. За клопотанням прокуратури подружжя перебуває під вартою.

До слова, Офіс Генерального прокурора завершив базовий етап наповнення Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи. Наразі за участі ювенальних прокурорів до Реєстру внесено дані про всіх кривдників дітей, які вчинили злочини до його створення. Це більш ніж 600 злочинців.

Нагадаємо, що у Харківській області 83-річному чоловіку повідомили про підозру в педофілії. За словами правоохоронців, він розбещував дітей у туристичному гуртку.

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Теги: Київщина зґвалтування жінка інтернет прокуратура

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