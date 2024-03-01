Зеленський підписав Указ про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного суду

Указ президента набирає чинності від 29 лютого

29 лютого президент України Володимир Зеленський запустив процедуру відбору суддів до Конституційного суду. Про це інформує Офісу президента.

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З метою забезпечення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України стосовно осіб, яких призначає президент України, Зеленський постановив:

затвердити положення про проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України стосовно осіб, яких призначає президент України;

утворити конкурсну комісію для проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України стосовно осіб, яких призначає президент України, та затвердити її персональний склад;

конкурсній комісії забезпечити проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді КСУ стосовно осіб, яких призначає президент.

Водночас згідно з указом, такими, що втратили чинність, визнано Указ президента України від 20 квітня 2021 року № 167/2021 «Про конкурсну комісію для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України щодо осіб, яких призначає президент України». Також Указ президента України від 17 серпня 2021 року № 365/2021 «Питання конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України щодо осіб, яких призначає президент України».

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Указ президента набирає чинності з дня його опублікування, тобто від 29 лютого.

Раніше повідомлялося, що виконувач обов’язків голови Конституційного суду Сергій Головатий одержав штраф у розмірі 1,7 тис. грн за невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).