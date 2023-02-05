НКРЕКП має забезпечити стабільність «Гарантованого покупця», щоб вивести зелену енергетику з кризи – інвестори

Гелетуха: НКРЕКП може стимулювати розвиток зеленої енергетики після фінансової стабілізації «Гарантованого покупця»

Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг має забезпечити фінансову стабільність ДП «Гарантований покупець», щоб була вирішена проблема раніше накопичених боргів і в розвиток галузі відновились інвестиції.

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Про це написав голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха.

Він підкреслив, що проблема боргів та поточних виплат за зелену електроенергію потребує негайного вирішення.

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«Необхідно забезпечити фінансову стабільність Гарантованого покупця через встановлення обґрунтованого тарифу на передачу е/е НЕК «Укренерго», – заявив Гелетуха.

Також він зазначив, що існуючі цінові обмеження на ринку електроенергії не зацікавлюють інвесторів вкладати кошти в будівництво нових електростанцій, тому в інтересах держави ці обмеження прибрати.

«Якщо цього не буде зроблено, інвестори не вкладатимуть гроші у будівництво нових електростанцій в Україні, перенісши його у країни ЄС, де середня вартість електроенергії у 2-3 рази вища», – сказав Гелетуха.

Як повідомлялося, генеральний директор ДТЕК Одеські електромережі Дмитро Григор'єв переконаний, що зараз необхідно надати пріоритет розвитку «зеленій» генерації, оскільки в деякі періоди часу енергосистема Одеської області працює за рахунок відновлювальних джерел енергії.

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Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне стати хабом «зеленої» енергетики для Євросоюзу.