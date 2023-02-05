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НКРЕКП має забезпечити стабільність «Гарантованого покупця», щоб вивести зелену енергетику з кризи – інвестори

Христина Жиренко
glavcom.ua
НКРЕКП має забезпечити стабільність «Гарантованого покупця», щоб вивести зелену енергетику з кризи – інвестори

Гелетуха: НКРЕКП може стимулювати розвиток зеленої енергетики після фінансової стабілізації «Гарантованого покупця»

Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг має забезпечити фінансову стабільність ДП «Гарантований покупець», щоб була вирішена проблема раніше накопичених боргів і в розвиток галузі відновились інвестиції.

Про це написав голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха.

Він підкреслив, що проблема боргів та поточних виплат за зелену електроенергію потребує негайного вирішення.

«Необхідно забезпечити фінансову стабільність Гарантованого покупця через встановлення обґрунтованого тарифу на передачу е/е НЕК «Укренерго», – заявив Гелетуха.

Також він зазначив, що існуючі цінові обмеження на ринку електроенергії не зацікавлюють інвесторів вкладати кошти в будівництво нових електростанцій, тому в інтересах держави ці обмеження прибрати.

«Якщо цього не буде зроблено, інвестори не вкладатимуть гроші у будівництво нових електростанцій в Україні, перенісши його у країни ЄС, де середня вартість електроенергії у 2-3 рази вища», – сказав Гелетуха.

Як повідомлялося, генеральний директор ДТЕК Одеські електромережі Дмитро Григор'єв переконаний, що зараз необхідно надати пріоритет розвитку «зеленій» генерації, оскільки в деякі періоди часу енергосистема Одеської області працює за рахунок відновлювальних джерел енергії.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне стати хабом «зеленої» енергетики для Євросоюзу.

Теги: альтернативна енергетика НКРЕКП

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