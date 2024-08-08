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Загарбники зареєстрували військову частину на території окупованої ЗАЕС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Загарбники зареєстрували військову частину на території окупованої ЗАЕС
фото: Reuters

У російському реєстрі обмежений доступ до даних про керівника військової частини

Російські загарбники на території тимчасово окупованого Енергодара зареєстрували новий підрозділ російської гвардії. Про це  пише «Центр журналістських розслідувань» з посиланням на російські реєстри.

Згідно з російськими реєстрами, військова частина №6945 (ІПН 9001028566) зареєстрована 30 липня 2024 року в окупованому Енергодарі за адресою вул. Промислова, 133. За цією самою адресою розташовані промислові потужності ЗАЕС.

У російському реєстрі обмежений доступ до даних про керівника військової частини. Однак є дані про засновника - це Федеральна служба військ національної гвардії РФ.

Нагадаємо,  у липні МАГАТЕ протягом тижня зафіксувало вибухи та стрілянину біля Запорізької АЕС.

Також повідомлялося, що рівень води у ставку-охолоджувачі на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) продовжує знижуватися через спеку. 

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Теги: Запорізька АЕС АЕС

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