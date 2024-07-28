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Іспанія продовжила експлуатацію АЕС на 10 років

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Іспанія продовжила експлуатацію АЕС на 10 років
АЕС розташована в муніципалітеті Трільо провінції Гвадалахара за 110 км на північний схід від Мадрида
фото з відкритих джерел

Станція Trillo має один енергоблок потужністю 1000 МВт. У 2028 році сплине 40-річний термін експлуатації АЕС

Рада з ядерної безпеки Іспанії схвалила продовження ліцензії на експлуатацію АЕС Trillo на 10 років. Про це йдеться у повідомленні пресслужби НАЕК «Енергоатом».

«Станція має один енергоблок потужністю 1000 МВт. У 2028 році сплине 40-річний термін експлуатації АЕС», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що оператор атомного об’єкта виконав усі вимоги безпеки і після ретельного аналізу регулятор схвалив експлуатацію станції до 2034 року.

Компанія «Енергоатом» нагадала. що у листопаді 2023 року було прийнято рішення про продовження експлуатації енергоблока № 1 Південноукраїнської АЕС на 10 років – до грудня 2033-го.

Нагадаємо, що на Південноукраїнській атомній електростанції (ПАЕС) 16 липня згоріли два трансформатори струму. Це призвело до відключення з мережі одного з атомних реакторів і декількох ліній мережі Укренерго, через що лівий берег України кілька днів був жорстко обмежений в постачанні електрики. Утім, Міністерство енергетики України називає повідомлення про аварію на Південноукраїнській АЕС – фейком і російським ІПСО (психологічною операцією). 

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не зафіксовано жодних аварій на українських АЕС. Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України.

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Теги: АЕС Іспанія

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