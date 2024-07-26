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МАГАТЕ протягом тижня зафіксувало вибухи та стрілянину біля Запорізької АЕС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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МАГАТЕ протягом тижня зафіксувало вибухи та стрілянину біля Запорізької АЕС
МАГАТЕ вкотре не отримало доступ до однієї з частин шостого енергоблока Запорізької АЕС
фото з відкритих джерел

Запорізька атомна електростанція є найбільшою в Європі та однією з ключових енергетичних об'єктів України

Фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії фіксували вибухи та стрілянину біля Запорізької АЕС протягом останнього тижня. Про це йдеться у звіті агенції.

«Протягом останнього тижня експерти МАГАТЕ продовжували чути вибухи і постріли на різних відстанях від майданчика», – зазначено в заяві.

Спостерігачі провели огляди ремонтних робіт на майданчику ЗАЕС, а також перевірили наявності необхідних запасних частин для станції.

МАГАТЕ зазначає, що останніми днями фахівці спостерігали за обслуговуванням компонентів головного електричного трансформатора енергоблока №3, які розбирали для технічного обслуговування.

Також були перевірки планових робіт в реакторному залі та допоміжній будівлі енергоблока №6. При цьому у МАГАТЕ наголошують, що під час відвідування турбінної зали енергоблока №6 спостерігачі не отримали доступу до його західної частини.

Нагадаємо, детальної інформації про технічний стан обладнання на тимчасово окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції наразі немає.

Раніше через обстріли та пожежу було зруйновано зовнішню станцію радіаційного моніторингу біля Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

До слова, ініційовану Україною резолюцію «Безпека та захист ядерних об’єктів України, включаючи Запорізьку АЕС» схвалила Генеральна Асамблея ООН.

Як повідомлялося, Міжнародне агентство з атомної енергії роками надавало підтримку іранським дослідникам  у сфері ядерної енергетики і відправляло їх на навчання в Росію. Крім того, агентство навіть надавало фінансову підтримку у цій області.

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Теги: Запорізька АЕС МАГАТЕ окупанти вибух стрілянина

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