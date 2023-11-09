Загиблі на Донеччині та понад 500 снарядів по Херсонщині: яка ситуація в регіонах

Вчора росіяни намагалися атакувати Новоєгорівку на Луганщині, однак всі їхні спроби були відбиті

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – 21 обстріл (219 вибухів). Вибухи у Корюківському, Новгород-Сіверському та Чернігівському районах. У с.Медведівка Семенівської громади через обстріли пошкоджено чотири будинки. Також пізно ввечері ворог обстріляв місто Семенівку – пошкоджено адмінбудівлі, гаражі, бібліотеку, житлові будинки, лінії електропередач. Без жертв.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили мінометний обстріл Путивльської громади (два вибухи). Крім того, зафіксовано більше 20 черг зі стрілецької зброї на території Шалигинської громади. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 149 вибухів – з мінометів, артилерії, РСЗВ, АГС та FPV дрон (один вибух). Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Путивльська, Шалигинська, Середино-Будська, Есманська, Зноб-Новгородська громади. Без наслідків.

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Запорізька область

Минулої доби рашисти завдали 131 удар по 20 населених пунктах області. Рашисти обстріляли з РСЗВ Малу Токмачку, Темирівку й Роботине, а також здійснили 21 БПЛА-атаку по Новоданилівці, Червоному, Малинівці, Малій Токмачці, Левадному, Лугівському, Новопавлівці та Малим Щербакам. По території Гуляйполя, Новоандріївки, Новодарівки, Чарівного, Полтавки, Левадного, Малинівки, Лугівського, Роботиного, Кам'янського, П'ятихаток, Малих Щербаків, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 107 артударів. Надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина

Вночі оборонці з ПвК «Схід» знищили в області ракету агресора. Збили її над Дніпровським районом. Не припиняються обстріли Нікопольщини. З важкої артилерії окупанти вдарили по Марганецькій громаді. Загиблих та поранених немає. Вісім разів протягом вчорашнього дня агресор атакував Нікопольський район. Цілив дронами-камікадзе та артилерією. Під удар потрапили сам Нікополь, Мирівська, Червоногригорівська та Марганецька громади. Поранений 39-річний чоловік. Він у задовільному стані, лікуватиметься вдома. Пошкоджені адмінбудівля та інфраструктурний об’єкт, 14 приватних будинків, 13 господарських споруд, три авто, лінії електропередач.

Харківщина

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема: Ветеринарне, Козача Лопань Харківського району, Вовчанськ Чугуївського району, місто Куп’янськ. Ворог завдав авіаудари по Петропавлівці Куп’янського району. На Куп’янському напрямку противник провів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка, де українські захисники відбили шість разів атак противника.

В смт. Куп'янськ-Вузловий Куп’янського району внаслідок обстрілів пошкоджено транспортну цивільну інфраструктуру. В смт. Козача Лопань Харківського району пошкоджено чотири приватних будинки, шість господарчих споруд, один гараж. Постраждалих немає. Внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено житловий будинок та будівлю дитячого садка. У с. Ізюмське Ізюмського району внаслідок артобстрілу загинув цивільний чоловік 1975 р.н.

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Луганщина

Вчора росіяни намагалися атакувати Новоєгорівку, однак всі їхні спроби були відбиті. Із мінометів та артилерії ворог поцілив по Білогорівці та Невському. За добу противник здійснив 124 обстріли (555 снарядів).

Донеччина

По населених пунктах області росіяни здійснили 18 обстрілів. Під вогнем рашистів: Авдіївка (житловий сектор, автобаза «0512»); Часів Яр (житловий сектор, гаражний кооператив, школа); Торецьк (житловий сектор); смт Гостре (Селидівська виправна колонія №72); смт Північне (житловий сектор); с. Бердичі (автодорога); с. Довга Балка (околиці населеного пункту); с. Галицинівка (житловий сектор); с. Ласточкине (житловий сектор); с. Рай-Олександрівка (житловий сектор); с. Розкішне (житловий сектор).

Пошкоджено 15 житлових будинків (з них два – багатоквартирні), приміщення виправної колонії, п'ять гаражів, школа, вантажний автомобіль, два цивільних автомобілі. За добу на Донеччині: двоє загиблих та один поранений.

Миколаївщина

Вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по відкритій території біля с. Солончаки Куцурубської громади. Постраждалих немає. Одещина: ворог вдарив протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку одного з портів Одещини з літаків тактичної авіації в Чорному морі. Ракета влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, в момент його заходу в порт. 3 члени екіпажу – громадяни Філіппін – поранені, один з них ушпиталений. Лоцман загинув, ще один працівник порту отримав поранення.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 85 обстрілів (529 снарядів), з них по м. Херсон – три артилерійських обстріли (вісім снарядів). Рашисти поцілили у райони 26 населених пунктів області; стільникову вежу та пункт незламності у Бериславському районі. Вдень окупанти вдарили по Дніпровському району м. Херсон. Постраждав 56-річний чоловік.

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Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди. У Широкій Балці через міну, залишену росіянами, постраждала людина. На вибухівку 41-річний чоловік натрапив, коли випасав худобу. Внаслідок детонації він отримав вибухову травму та уламкове поранення ноги. Потерпілого шпиталізували. Всього за добу по області дві людини дістали поранення.

Нагадаємо, триває 624-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили вісім артилерійських засобів, три склади боєприпасів, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, три станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль противника.