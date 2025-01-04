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На Закарпатті медики допомагали ухилянтам отримати інвалідність: як працювала схема

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На Закарпатті медики допомагали ухилянтам отримати інвалідність: як працювала схема
Під час обшуків вилучено документи, які підтверджують злочинну діяльність, а також готівку в іноземній валюті
фото: Управління СБ України в Закарпатській області/Facebook

Фіктивна інвалідність дозволяла чоловікам безперешкодно виїхати за межі України

На Закарпатті викрито двох лікарів-офтальмологів однієї з медустанов області, які за хабарі від 6 тисяч доларів допомагали ухилянтам «відкосити» від призову на підставі фіктивної інвалідності. Про це повідомили у пресслужбі управління СБУ в Закарпатській області.

Медики фальсифікували історії хвороб військовозобов’язаних та забезпечували їм фіктивну госпіталізацію. Після цього фальшивки передавали до центру медико-соціальної експертизи, де клієнтам підтверджували діагнози та призначали групу інвалідності.

Фіктивна інвалідність дозволяла чоловікам безперешкодно виїхати за межі України.

Правоохоронці задокументували факт отримання 6 тисяч американських доларів одним із лікарів, причетних до схеми.

У межах кримінального провадження співробітники СБУ провели вісім санкціонованих обшуків у кількох медичних установах області, центрі медико-соціальної експертизи та помешканнях фігурантів.

Під час обшуків вилучено документи, які підтверджують злочинну діяльність, а також готівку в іноземній валюті.

Обом медикам вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з 1 січня 2025 року.

Як відомо, з 1 січня в Україні більше не працюють медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Їх замінили експертні команди. Міністерство охорони здоров'я пояснило, як функціонуватиме нова система.

Експертні команди проводитимуть оцінювання повсякденного функціонування особи. До їхнього складу увійдуть лікарі, затверджені керівником закладу охорони здоров'я. Принципом відбору стануть кваліфікація лікарів та їхній досвід. Медичні працівники повинні мати щонайменше один рік медичної практики.

До слова, у мережі шириться інформація, що з 1 січня 2025 року людей з інвалідністю мобілізуватимуть через ліквідацію МСЕК і нібито автоматично скасовуватимуть статус інвалідності. Однак, як стверджує Міністерство охорони здоров'я України, це фейк.

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Теги: закон документи Володимир Зеленський розслідування президент ухилянти МСЕК

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