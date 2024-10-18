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Лукашенко заявив, що хоче бути присутнім на переговорах про завершення війни в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Лукашенко заявив, що хоче бути присутнім на переговорах про завершення війни в Україні
За словами Лукашенка, Україна публічно заявляє, що на переговорах Білорусі не має бути
фото з відкритих джерел

Білорусь звернулася до Путіна з проханням бути присутньою під час переговорного процесу

Білорусь має бути присутня на переговорах щодо врегулювання російсько-української війни, адже там нібито будуть обговорювати білоруські інтереси. Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Білоруський диктатор зазначив, що попередив про потребу Білорусі бути на переговорах, зокрема, очільника Кремля Володимира Путіна. За словами Лукашенка, це «наша проблема» і він не хоче, щоб на перемовинах «розв'язували наші питання без нас».

«Вони там не відтяпають до Гомеля Полісся. Не в цьому річ. Але вони можуть ухвалити такі рішення, що завтра половину країни доведеться віддати», – каже Лукашенко.

Як зазначив білоруський диктатор, Україна публічно заявляє, що на переговорах Білорусі не має бути, і це Лукашенко пояснює тим, що «їм такі білоруси не потрібні, їм потрібні продажні, які скрізь здадуть свої позиції, свої інтереси».

«А все чому? Тому що Лукашенка не зламаєш, не нахилиш, він буде відстоювати свої інтереси», – додав білоруський лідер.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц знову наголосив на своїй готовності провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним про «справедливий мир» в Україні.

Раніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий поговорити з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Однак таких пропозицій не надходило від Берліна

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявляла, що Володимир Путін відмовився обговорювати тему миру в Україні з Олафом Шольцом: «Він відмовляється прийняти мир і щодня посилає черговий сигнал на користь війни та руйнування. У ці дні він не готовий навіть говорити з канцлером Німеччини телефоном».

До слова, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вважає, що імовірність закінчення війни в Україні найближчим часом «дуже висока».

Теги: Олександр Лукашенко Білорусь путін війна переговори

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