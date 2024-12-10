Жінка, яку цілував Путін, отримала високу нагороду

Влітку, коли шпигунів повернули до РФ, диктатор Путін особисто їх зустрічав із квітами та обіймами. На другому фото: 30 серпня 2024 року у штаб-квартирі служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін вручає подружжю медалі

Дата та причина нагородження шпигунів Дульцевих наразі невідома

Російський диктатор Володимир Путін таємно нагородив орденами «Мужності» подружжя шпигунів Артема та Анну Дульцевих, які повернулися до Росії 1 серпня у рамках обміну ув'язненими. Вони раніше вели розвідувальну діяльність на користь РФ, видаючи себе за громадян Аргентини.

Так, інформація про нагородження Дульцевих ніде відкрито не публікувалася. Однак журналісти звернули увагу на публікацію журналу «Розвідник». Це офіційний друкований орган Служби зовнішньої розвідки Росії.

У грудневому номері опубліковано велике інтерв'ю з Дульцевими та сказано, що вони «указом президента Росії нагороджені орденами Мужності». Дати та точної причини нагородження немає.

Однак опубліковано фото, як 30 серпня 2024 року у штаб-квартирі служби зовнішньої розвідки у Ясенєво Сергій Наришкін вручає подружжю інші медалі.

Як відомо, Путін увечері 1 серпня зустрів у московському аеропорті Внуково громадян Росії, звільнених під час обміну ув’язненими. Серед них була сім'я Дульцевих – Артем, Анна та їх двоє дітей.

Анну та Артема Дульцевих затримали та засудили у Словенії у справі про шпигунство. Вони видавали себе за громадян Аргентини під іншими іменами: Людвіг Гіш, який керував ІТ-компанією та Марія Роза Майєр Муньос, яка заснувала онлайн-галерею мистецтв, повідомляє The Wall Street Journal.

Дульцеві жили в Любляні, щоб вільно подорожувати до сусідніх країн-членів НАТО та ЄС. Вони передавали замовлення з РФ та привозили готівку іншим російським прихованим агентам.

Анна Дульцева як виходила з літака розплакалася (на відео 00:45 хв, – «Главком»), а Путін поцілував її, обійняв та вручив квіти. Букет також отримала і донька шпигунки.

Путін увечері 1 серпня зустрів у московському аеропорті Внуково громадян Росії, звільнених під час обміну ув’язненими.



Для росіян розгорнули червону доріжку і виставили почесну варту pic.twitter.com/wxU3c0EASI — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 2, 2024

Володимир Путін особисто привітав шпигунів, хакерів, які повернулися у Росії. Для них розгорнули червону доріжку і виставили почесну варту.