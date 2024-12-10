Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Жінка, яку цілував Путін, отримала високу нагороду

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Жінка, яку цілував Путін, отримала високу нагороду
Влітку, коли шпигунів повернули до РФ, диктатор Путін особисто їх зустрічав із квітами та обіймами. На другому фото: 30 серпня 2024 року у штаб-квартирі служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін вручає подружжю медалі
колаж: glavcom.ua

Дата та причина нагородження шпигунів Дульцевих наразі невідома

Російський диктатор Володимир Путін таємно нагородив орденами «Мужності» подружжя шпигунів Артема та Анну Дульцевих, які повернулися до Росії 1 серпня у рамках обміну ув'язненими. Вони раніше вели розвідувальну діяльність на користь РФ, видаючи себе за громадян Аргентини. 

Так, інформація про нагородження Дульцевих ніде відкрито не публікувалася. Однак журналісти звернули увагу на публікацію журналу «Розвідник». Це офіційний друкований орган Служби зовнішньої розвідки Росії. 

У грудневому номері опубліковано велике інтерв'ю з Дульцевими та сказано, що вони «указом президента Росії нагороджені орденами Мужності». Дати та точної причини нагородження немає.

Жінка, яку цілував Путін, отримала високу нагороду фото 1
скриншот: svr.gov.ru

Однак опубліковано фото, як 30 серпня 2024 року у штаб-квартирі служби зовнішньої розвідки у Ясенєво Сергій Наришкін вручає подружжю інші медалі.

Жінка, яку цілував Путін, отримала високу нагороду фото 2
скриншот: svr.gov.ru

Як відомо, Путін увечері 1 серпня зустрів у московському аеропорті Внуково громадян Росії, звільнених під час обміну ув’язненими. Серед них була сім'я Дульцевих – Артем, Анна та їх двоє дітей.

Анну та Артема Дульцевих затримали та засудили у Словенії у справі про шпигунство. Вони видавали себе за громадян Аргентини під іншими іменами: Людвіг Гіш, який керував ІТ-компанією та Марія Роза Майєр Муньос, яка заснувала онлайн-галерею мистецтв, повідомляє The Wall Street Journal.

Дульцеві жили в Любляні, щоб вільно подорожувати до сусідніх країн-членів НАТО та ЄС. Вони передавали замовлення з РФ та привозили готівку іншим російським прихованим агентам. 

Анна Дульцева як виходила з літака розплакалася (на відео 00:45 хв, – «Главком»), а Путін поцілував її, обійняв та вручив квіти. Букет також отримала і донька шпигунки.

Володимир Путін особисто привітав шпигунів, хакерів, які повернулися у Росії. Для них розгорнули червону доріжку і виставили почесну варту.

Читайте також:

Теги: шпигун відео диктатор квіти медалі путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Практично всі ракети, які країна-агресор використовує три роки проти України, здатні нести ядерний заряд»
Чергове «останнє китайське попередження» Путіна. Про «Орєшнік» з тверезою головою
23 листопада, 07:31
«Путін увібрав у себе все найгірше, що могло з’явитися в Московії в пострадянський період»
Імітація Путіним Карибської кризи: блеф чи реальність?
25 листопада, 12:56
За словами очільника Кремля, РФ «публічно попереджатиме про атаки» ракетами «Орєшнік» по Україні
Путін заявив, що «попереджатиме» українців про застосування ракет середньої дальності
21 листопада, 20:50
За результатами аналізу супутникових знімків, північнокорейські танкери здійснили 43 рейси між російським нафтовим терміналом на Далекому Сході та портами КНДР з березня по листопад 2024 року
Росія з березня поставила КНДР понад мільйон барелів нафти в обмін на військову допомогу – BBC
22 листопада, 05:42
Ангела Меркель була канцлеркою Німеччини впродовж 16 років
Меркель заявила, що її роблять «цапом-відбувайлом» за війну в Україні
22 листопада, 18:40
На телеканалах можна було побачити російську пропаганду
Російські хакери захопили українські телеканали
5 грудня, 19:38
Клімкін дав прогноз стосовно закінчення війни
Павло Клімкін дав прогноз про завершення війни у 2025 році
20 листопада, 00:45
Компанія у США відкрила тоталізатор на ймовірність ядерної війни
Американська компанія приймає ставки на ймовірність ядерного вибуху
20 листопада, 00:22
Росія спробує атакувати Київ у проміжку між 10 та 19 грудня
Дипломат розповів, коли Росія планує вдарити «Орєшніком» по заходу України
8 грудня, 20:26

Соціум

«Молния» та «Феникс»: розвідка назвала країни, чиї компоненти є у нових дронах РФ
«Молния» та «Феникс»: розвідка назвала країни, чиї компоненти є у нових дронах РФ
Жінка, яку цілував Путін, отримала високу нагороду
Жінка, яку цілував Путін, отримала високу нагороду
Ще одна країна після США та Британії озброїлася ракетами Tomahawk
Ще одна країна після США та Британії озброїлася ракетами Tomahawk
Скільки росіян готові воювати з Україною за гроші: результати опитування
Скільки росіян готові воювати з Україною за гроші: результати опитування
Поліція затримала ймовірного вбивцю гендиректора найбільшої страхової компанії США
Поліція затримала ймовірного вбивцю гендиректора найбільшої страхової компанії США
Коштує $5 млн. Який вигляд має найдорожча ялинка у світі (фото)
Коштує $5 млн. Який вигляд має найдорожча ялинка у світі (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
119K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 грудня: ситуація на фронті
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 грудня 2024
11K
Окупанти прорвали кордон на Сумщині? Влада зробила заяву
9911
Законопроєкт про ліквідацію МСЕК. Нардепка пояснила, які є підводні камені
9571
Путінській диктатурі залишилося недовго
9316
«Грузинська мрія» планує позбавити Саломе Зурабішвілі держохорони

Новини

«Школа шкіперів» від Сталевого фронту підготувала перші 50 випускників
Сьогодні, 14:40
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 10 грудня
Сьогодні, 06:00
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Справа Гринкевичів: ЄСПЛ розпочав провадження
Вчора, 10:01
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:21
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 грудня, 00:13

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua