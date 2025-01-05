Окупанти вночі запустили по Україні понад 100 «Шахедів»: які області постраждали

Сили ППО вночі збили 61 ударний дрон

Російські загарбники вночі атакували України 103 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляють Повітряні сили.

Дрони запускали з Брянська, Міллерово та Орла.

«Станом на 09:00 підтверджено збиття 61 ударного БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській та Хмельницькій областях. Влучань не зафіксовано», – йдеться в повідомленні.

Ще 42 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

На Харківщині пошкоджено кілька приватних будинків через падіння ураженого ударного БпЛА. Постраждалим надається допомога.

Нагадаємо, триває 1047-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав 31 авіаційного удару, скинувши 48 керованих авіаційних бомб (КАБ), використав для ураження 709 дронів-камікадзе. Здійснив близько 3500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курському напрямках.