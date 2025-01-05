Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вночі запустили по Україні понад 100 «Шахедів»: які області постраждали

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти вночі запустили по Україні понад 100 «Шахедів»: які області постраждали
42 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені
фото з відкритих джерел

Сили ППО вночі збили 61 ударний дрон

Російські загарбники вночі атакували України 103 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляють Повітряні сили.

Дрони запускали з Брянська, Міллерово та Орла.

«Станом на 09:00 підтверджено збиття 61 ударного БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській та Хмельницькій областях. Влучань не зафіксовано», – йдеться в повідомленні.

Ще 42 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

На Харківщині пошкоджено кілька приватних будинків через падіння ураженого ударного БпЛА. Постраждалим надається допомога.

Нагадаємо, триває 1047-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав 31 авіаційного удару, скинувши 48 керованих авіаційних бомб (КАБ), використав для ураження 709 дронів-камікадзе. Здійснив близько 3500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. 

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курському напрямках.

Читайте також:

Теги: дрон безпілотник війна Повітряні сили ЗСУ окупанти Харківщина системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Причина займання в інтернаті встановлюється
Атака дронів на РФ та пожежа в психоневрологічному інтернаті: головне за ніч
Сьогодні, 08:10
Інформації щодо потерпілих наразі не надходило
Ракетна атака на Київ: уламки впали на приватну будівлю
31 грудня, 2024, 08:26
Екстрені служби уже виїхали на місце
Росія атакувала «Шахедами» Миколаїв: є влучання в багатоповерхівку
28 грудня, 2024, 02:44
За даними Росавіації, з 06.40 за московським часом аеропорти у Волгограді та Астрахані вже працюють штатно
Росія закривала чотири аеропорти «з міркувань безпеки»
27 грудня, 2024, 08:13
За фактом вчинення воєнного злочину правоохоронці відкрили кримінальне провадження (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України)
Росіяни влучили FPV-дроном по багатоповерхівці в Часовому Яру: є загиблі й поранені
26 грудня, 2024, 22:20
На Київщині внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння багатоповерхівки
На Київщині внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння багатоповерхівки
22 грудня, 2024, 01:23
БпЛА не мав бойової частини, тому не становив загрози для мешканців.
Окупанти вночі атакували Київщину безпілотниками-приманками (фото)
21 грудня, 2024, 11:40
Загиблих і постраждалих внаслідок атаки немає
Казань атакували дрони: аеропорт не працює, проводиться евакуація жителів багатоповерхівок (відео)
21 грудня, 2024, 09:34
В одному з населених пунктів пошкоджено вісім приватних будинків та два вантажних автомобілі
Атака дронів на Київщину: поліція показала наслідки (фото)
7 грудня, 2024, 11:53

Події в Україні

Окупанти вночі запустили по Україні понад 100 «Шахедів»: які області постраждали
Окупанти вночі запустили по Україні понад 100 «Шахедів»: які області постраждали
Між загарбниками на Запоріжжі почастішали випадки етнічних конфліктів: доходить до бійки
Між загарбниками на Запоріжжі почастішали випадки етнічних конфліктів: доходить до бійки
Ворог просунувся в Кураховому та Торецьку: оновлена карта DeepState
Ворог просунувся в Кураховому та Торецьку: оновлена карта DeepState
Атака дронів на РФ та пожежа в психоневрологічному інтернаті: головне за ніч
Атака дронів на РФ та пожежа в психоневрологічному інтернаті: головне за ніч
Росія стала використовувати менше бронетехніки: аналітики ISW назвали причину
Росія стала використовувати менше бронетехніки: аналітики ISW назвали причину
Втрати ворога станом на 5 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 5 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
728K
З якими хворобами звільняють від мобілізації. Повний перелік
138K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 січня: ситуація на фронті
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 січня 2025
26K
Жителька Курщини розповіла курйозну історію про те, як дізналася, що в її село зайшли ЗСУ
18K
Чи доведеться Україні поступитись територіями: Блінкен спрогнозував, як зміниться лінія фронту
9202
Втрати ворога станом на 5 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Росії чоловікам пропонують шестизначні суми за підписання контракту
Сьогодні, 06:10
Названо три продукти, якими можна отруїтись, якщо зберігати їх в холодильнику
Сьогодні, 05:12
5 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Росіяни захопили ще три населені пункти на Донеччині – DeepState
Вчора, 06:36
Мало ймовірно, що росіяни підійматимуть затонулі в Керченській протоці танкери – ВМС
Вчора, 05:51
Скільки відсотків українців готові поступитись територіями заради миру? Опитування КМІС
Вчора, 02:59

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua