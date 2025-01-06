«Вибачатися немає за що». Речниця Лукашенка прокоментувала слова Зеленського

Розмова між Зеленським та Лукашенком відбулася у перші дні повномасштабної війни

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не просив жодних вибачень президенту України Володимиру Зеленському. Про це заявила прессекретарка Лукашенка Наталія Ейсмонт у коментарі російському ЗМІ.

За словами Ейсмонт, розмова між політиками відбулася у перші дні повномасштабної війни і «винятково завдяки емоційній реакції молодшого сина білоруського президента».

«Розмова між президентами Білорусі та України в перші дні конфлікту відбулася винятково завдяки емоційній реакції молодшого сина білоруського президента Миколи, у якого в телефоні був особистий контакт Зеленського. У чому була суть тієї розмови: наш президент насамперед говорив про те, що конфлікт розгорівся на території України, на території Зеленського, і саме йому через деякий час доведеться більше, ніж будь-кому відповідати за загибель людей! Саме тому наш президент закликав сісти за стіл переговорів, що і було зроблено: три раунди переговорів у Білорусі і потім Стамбул», – каже вона.

Речниця Лукашенка додала, що білоруський диктатор не просив вибачення перед Зеленським, оскільки «вибачатися нам нема за що».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко у перші дні війни просив вибачення та наполягав: він не винен у тому, що території його країни запускають ракети. За словами Зеленського, Лукашенко стверджував, що намагався відмовити російського диктатора Володимира Путіна від нападу на Україну.

«Ти повір, Володю, це не я, говорив він мені. Він казав, що не контролює ракети, що це Путін», – згадав розмову український президент.

Лукашенко у перші дні війни просив вибачення та казав, що не винен у тому, що з території його країни запускають ракети, – Зеленський pic.twitter.com/LaOGL3KOXY — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 5, 2025

За словами Зеленського, Лукашенко, відчувши провину, запропонував Україні вдарити по Мозирському нафтопереробному заводу у Білорусі.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна буцімто не надавала дозвіл Росії для початку вторгнення в Україну – вони нібито «самі завернули на Київ».

Крім того, Лукашенко заявляв, що Білорусь має бути присутня на переговорах щодо врегулювання російсько-української війни, адже там нібито будуть обговорювати білоруські інтереси.