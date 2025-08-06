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Заяви Трампа, вибухи на Одещині: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Заяви Трампа, вибухи на Одещині: головне за ніч
Головні новини ночі проти 6 серпня
фото: Білий дім

Пожежу на Одещині після удару РФ видно навіть з румунської сторони кордону

Дональд Трамп зробив декілька заяв про Україну, на Одещині пролунали вибухи, російський дрон вдарив по АЗС у Харкові, дрони атакували Ростовську область, Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для гаубиць М777.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 6 серпня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Заяви Трампа

Президент США Дональд Трамп зробив декілька заяв про російсько-українську війну. 

Дональд Трамп заявив, що 6 серпня відбудеться зустріч американської та російської сторін.  Також під час виступу американський лідер повідомив, що за підсумками зустрічі РФ та США, він прийматиме рішення щодо застосування санкцій проти РФ.

Президент США зазначив, що планує вивести країну з російсько-української війни. Водночас, за його словами, Штати працюють над мирним врегулюванням найбільше.

Та додав, що інші війни він зупинив протягом декількох днів. Ймовірно, йдеться про війну між Індією та Пакистаном, а також між Ізраїлем та Іраном.

Вибухи на Одещині

У ніч на 6 серпня на Одещині пролунала серія потужних вибухів. 

За попередніми даними, регіон опинився під масштабною атакою ворожих безпілотників.  Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив атаку, написавши: «Ізмаїльський район, будьте в укриттях! Загроза застосування ударних безпілотників!».

Наразі повідомляється про численні пожежі. Влада поки не коментувала ситуацію. За попередньою інформацією, пошкоджено газогін/нафтогін. Пожежу видно навіть з румунської сторони кордону.

Влучання по АЗС у Харкові

Увечері 5 серпня російські терористи вчергове завдали ударів по місту Харків. Росіяни вдарили дроном по АЗС. 

Спершу про удар по Київському району міста повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Він повідомив, що влучання зафіксовано в АЗС. Згодом щодо постраждалих уточнив інформацію очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він повідомив, що внаслідок удару постраждала 20-річна дівчина. За словами Синєгубова, її госпіталізували. 

На місці влучання працюють профільні служби.

Дрони атакували Росію

У ніч на 6 серпня дрони знову атакували Ростовську область. Росіяни скаржаться другу ніч поспіль на вибухи в районі станції «Тацинська».

У районі станції «Тацинська», що в Ростовській області лунають вибухи. Як повідомляють російські пабліки, збито кілька повітряних цілей, очевидці повідомляють про займання на місці падіння уламків одного з дронів.

Як розповіли місцеві жителі, гучні вибухи почалися в Тацинському районі близько першої години ночі. Про вибухи також повідомляють жителі Каменська-Шахтинського.

Зброя від США

Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України обладнання, ремонтних послуг та довгострокової підтримки гаубиць M777 та пов'язаного з ними обладнання. 

Зазначається, що уряд України запросив придбання обладнання, ремонтних послуг та довгострокової підтримки гаубиць M777. 

До контракту буде включено – технічну допомогу, навчання, публікації, інші пов'язані елементи логістики та програмної підтримки. 

Орієнтовна загальна вартість становить $104 млн.

Теги: Харків Дональд Трамп навчання влада Олег Синєгубов Ігор Терехов росіяни

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