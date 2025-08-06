Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для гаубиць М777

Орієнтовна загальна вартість становить $104 млн

Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України обладнання, ремонтних послуг та довгострокової підтримки гаубиць M777 та пов'язаного з ними обладнання. Про це повідомляє пресслужба Агентства з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки, передає «Главком».

Зазначається, що уряд України запросив придбання обладнання, ремонтних послуг та довгострокової підтримки гаубиць M777.

«На цей час уряду США не відомо про будь-яку компенсаційну угоду, запропоновану у зв'язку з цим потенційним продажем. Будь-яка компенсаційна угода буде визначена в ході переговорів між покупцем та підрядником», – йдеться в повідомленні.

До контракту буде включено – технічну допомогу, навчання, публікації, інші пов'язані елементи логістики та програмної підтримки.

«Запропонований продаж покращить можливості України протистояти поточним та майбутнім загрозам, додатково оснастивши її для проведення місій самооборони та регіональної безпеки», – зазначили у відомстві.

Орієнтовна загальна вартість становить $104 млн.

Нагадаємо, Пентагон та Держдеп США схвалили продаж Україні військової допомоги на $322 млн.

Допомога включає зенітні комплекси HAWK Phase III та обладнання для ремонту БМП Bradley. Повідомляється, що в перший пакет входять зенітні комплекси HAWK Phase III та їхнє обслуговування.

Другий пакет передбачає обладнання для ремонту та технічного обслуговування бойових машин піхоти Bradley.