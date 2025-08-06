Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для гаубиць М777

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для гаубиць М777
фото з відкритих джерел

Орієнтовна загальна вартість становить $104 млн

Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України обладнання, ремонтних послуг та довгострокової підтримки гаубиць M777 та пов'язаного з ними обладнання. Про це повідомляє пресслужба Агентства з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки, передає «Главком».

Зазначається, що уряд України запросив придбання обладнання, ремонтних послуг та довгострокової підтримки гаубиць M777. 

«На цей час уряду США не відомо про будь-яку компенсаційну угоду, запропоновану у зв'язку з цим потенційним продажем. Будь-яка компенсаційна угода буде визначена в ході переговорів між покупцем та підрядником», – йдеться в повідомленні.

До контракту буде включено – технічну допомогу, навчання, публікації, інші пов'язані елементи логістики та програмної підтримки. 

«Запропонований продаж покращить можливості України протистояти поточним та майбутнім загрозам, додатково оснастивши її для проведення місій самооборони та регіональної безпеки», – зазначили у відомстві.

Орієнтовна загальна вартість становить $104 млн.

Нагадаємо, Пентагон та Держдеп США схвалили продаж Україні військової допомоги на $322 млн. 

Допомога включає зенітні комплекси HAWK Phase III та обладнання для ремонту БМП Bradley. Повідомляється, що в перший пакет входять зенітні комплекси HAWK Phase III та їхнє обслуговування.

Другий пакет передбачає обладнання для ремонту та технічного обслуговування бойових машин піхоти Bradley.

Читайте також:

Теги: військова допомога військова техніка Держдепартамент США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Штати схвалили продаж Україні двох пакетів військової допомоги на $322 млн
Штати схвалили продаж Україні двох пакетів військової допомоги на $322 млн
24 липня, 02:41
Президент США анонсував передачу Україні систем Patriot коштом країна НАТО
Анонсовані Трампом системи Patriot надійдуть в Україну через понад пів року – Spiegel
23 липня, 15:35
Законопроєкт тепер відправляється на розгляд Сенату
Конгресмени США підтримали продовження військової допомоги Україні
19 липня, 12:15
Чехія продовжує активно розвивати власну ініціативу щодо боєприпасів
Чехія відмовилася купувати зброю у США для України
15 липня, 20:35
JASSM – американська високоточна крилата ракета
Трамп розглядає передачу Україні далекобійних ракет до F-16
14 липня, 16:42
Німеччина готова придбати у Сполучених Штатів системи протиповітряної оборони і надати їх Україні
Європа зможе закупити для України більше ніж три системи Patriot
14 липня, 14:11
Трамп розглядає новий пакет допомоги Україні –
Politico: Трамп розглядає можливість надання Україні нового пакета підтримки
12 липня, 02:07
155-мм снаряди М107.
Американська зброя знову в дорозі: що отримає Україна
10 липня, 01:29
Офіційно німецький уряд не підтверджує існування запиту
Розкрито зміст «таємного» запиту України до Німеччини на військову допомогу
7 липня, 06:46

Економіка

Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для гаубиць М777
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для гаубиць М777
Єврокомісія повідомила, коли набуде чинності новий санкційний пакет проти РФ
Єврокомісія повідомила, коли набуде чинності новий санкційний пакет проти РФ
Торгова угода близько? Трамп назвав умову для зустрічі із Сі Цзіньпіном
Торгова угода близько? Трамп назвав умову для зустрічі із Сі Цзіньпіном
Президент США назвав ціну на нафту, яка змусить Путіна припинити війну проти України
Президент США назвав ціну на нафту, яка змусить Путіна припинити війну проти України
Швеція, Норвегія і Данія виділяють майже $500 млн на закупівлю зброї США для України
Швеція, Норвегія і Данія виділяють майже $500 млн на закупівлю зброї США для України
Іран збирається прибрати зі своєї валюти чотири нулі
Іран збирається прибрати зі своєї валюти чотири нулі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2025
17K
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
4000
Пішов з життя чемпіон світу з футболу
3349
Острів скарбів Яна Табачника. Хто успадкував майно народного артиста: ексклюзив «Главкома»
3198
Втрати ворога станом на 5 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
Сьогодні, 00:03
Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
4 серпня, 16:42
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
4 серпня, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua