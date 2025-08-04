У США звинуватили Індію у фінансуванні війни РФ через купівлю російської нафти

Близький радник Трампа Стівен Міллер заявив, що адміністрація США вважає неприпустимим те, що Індія продовжує торгівлю з Росією

Заступник керівника апарату президента США Стівен Міллер звинуватив Індію у сприянні фінансуванню війни Росії проти України через активні закупівлі російської нафти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

В ефірі одного з американських телеканалів Міллер заявив, що адміністрація США вважає неприпустимим те, що Індія продовжує торгівлю з Росією в енергетичній сфері.

«Трамп чітко дав зрозуміти: Індії неприйнятно надалі фінансувати цю війну, купуючи нафту в Росії. Багато хто буде шокований, дізнавшись, що Індія фактично діє спільно з Китаєм у питанні закупівель російської нафти. Це приголомшливо», – наголосив Міллер.

Зазначається, що його заява стала однією з найжорсткіших щодо Індії серед усіх заяв з боку американської адміністрації. До того ж Стівен Міллер не просто близький радник Дональда Трампа, а й обіймає одну з ключових посад у Білому домі, що надає його словам особливої ваги.

Раніше ми писали, що незважаючи на погрози санкцій з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, Індія продовжить імпорт російської сирої нафти. Як передає «Главком», про це повідомляє The New York Times.

Минулого тижня Трамп попередив про можливі додаткові тарифи на індійський імпорт, якщо Нью-Делі не припинить купувати російську нафту. Проте джерела видання в Індії підтвердили, що офіційних вказівок скорочувати постачання не надходило, а політика щодо Росії не змінилася.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що володіє інформацією про можливу відмову Індії від закупівлі російської нафти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю політика журналістам.

«Я так розумію, що Індія більше не буде купувати нафту в Росії. Це те, що я чув, але я не знаю, чи це правда чи ні, але це гарний крок. Подивимося, що буде далі», – сказав Трамп. За його словами, офіційного підтвердження цієї інформації він не має.

До слова, індійські державні нафтопереробні заводи припинили закуповувати російську нафту минулого тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Державні нафтопереробні заводи країни – Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp та Mangalore Refinery Petrochemical Ltd – регулярно купують російську нафту. Однак цього разу вирішили звернутися до спотових ринків, щоб замістити поставки з Абу-Дабі та Західної Африки.