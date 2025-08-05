Окупанти вдарили дроном по АЗС у Харкові: є поранена

Ворог вдарив по АЗС у Харкові

Внаслідок удару постраждала 20-річна дівчина

Увечері 5 серпня російські терористи вчергове завдали ударів по місту Харків. Росіяни вдарили дроном по АЗС. Про це повідомляє місцева влада, передає «Главком».

Спершу про удар по Київському району міста повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Він повідомив, що влучання зафіксовано в АЗС. Згодом щодо постраждалих уточнив інформацію очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він повідомив, що внаслідок удару постраждала 20-річна дівчина. За словами Синєгубова, її госпіталізували.

На місці влучання працюють профільні служби.

Також з'явились кадри з уламками російського безпілотника, яким РФ вдарила по Харкову сьогодні ввечері.

Новини.LIVE Харків

Новини.LIVE Харків

Новини.LIVE Харків

Як повідомили в поліції, на місце вибуху виїхала слідчо-оперативна група та керівництво райуправління, вибухотехніки та криміналісти.

Нагадаємо, Росія протягом минулого тижня завдала удари різними видами озброєння по щонайменше 44 населених пунктах Харківської області, зокрема, по місту Харків.

«Внаслідок обстрілів постраждали 35 осіб, серед них – 4 дітей: 6-річна дівчинка і 9-річний, 10-річний та 5-місячний хлопчики. На жаль, 9 людей загинуло. Ще одна людина загинула внаслідок вибуху боєприпасу, 3 людей постраждали», – повідомив Синєгубов.