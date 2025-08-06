Дрони атакували Ростовську область: виникла пожежа на залізниці (відео)

Пожежа на залізниці в Росії

Про вибухи також повідомляють жителі Каменська-Шахтинського

У ніч на 6 серпня дрони знову атакували Ростовську область. Росіяни скаржаться другу ніч поспіль на вибухи в районі станції «Тацинська», передає «Главком».

У районі станції «Тацинська», що в Ростовській області лунають вибухи. Як повідомляють російські пабліки, збито кілька повітряних цілей, очевидці повідомляють про займання на місці падіння уламків одного з дронів.

Як розповіли місцеві жителі, гучні вибухи почалися в Тацинському районі близько першої години ночі. Про вибухи також повідомляють жителі Каменська-Шахтинського.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня безпілотники атакували станцію «Тацинську» в Ростовській області. Після удару виникла пожежа.

Зазначається, що кадри очевидців дійсно зняті на станції «Тацинська» біля червоної водонапірної вежі, за пожежею на кадрах відображений місцевий елеватор.

Нагадаємо, первинну переробку нафти на російському Новокуйбишевському нафтопереробному заводі зупинено з 2 серпня після атаки українського безпілотника. У результаті атаки було пошкоджено головну установку первинної переробки нафти CDU-11.