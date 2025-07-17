Трамп і Зеленський розглядають мегаугоду щодо американської зброї

Зеленський: Народу Америки потрібна ця технологія, і вона має бути у вашому арсеналі

NYP пише: угода може бути трансформаційною для військових та національної безпеки США

Президент України Володимир Зеленський та лідер США Дональд Трамп обговорюють масштабну угоду, яка передбачає закупівлю американської зброї та українських дронів. Про це Зеленський повідомив у коментарі для New York Post, передає «Главком».

У матеріалі йдеться, що Трамп та Зеленський розглядають мегаугоду, яка призведе до того, що США купуватимуть перевірені на полі бою українські безпілотники в обмін на те, що Київ погодиться придбати низку зброї в Америки.

Український лідер зазначив, що під час останніх переговорів з Трампом вони обговорювали саме цю угоду, яка передбачає взаємну підтримку Вашингтоном і Києвом у розвитку авіаційних технологій. За словами Зеленського, держава готова передати досвід і напрацювання, отримані під час повномасштабної війни з РФ.

«Люди Америки потребують цієї технології, і ви повинні мати її у своєму арсеналі. Я думаю, що це дійсно мегаугода, безпрограшна, як то кажуть», – заявив Зеленський.

NYP пише: угода може бути трансформаційною для військових та національної безпеки США. Зокрема, чиновники й експерти акцентують, що американські технології сильно відстають від РФ і Китаю. Також зазначено, що військові США погано навчені управлінню БпЛА чи захисту від цих типів пристроїв.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виявив інтерес до українських бойових безпілотників для потреб армії США. Своєю чергою Україна потребує від Сполучених Штатів систем протиповітряної оборони. Обидві сторони мають взаємні інтереси у сфері військової співпраці. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax, передає «Главком».