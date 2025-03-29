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Перша дівчина долучилася до лав ЗСУ за «Контрактом 18-24»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Перша дівчина долучилася до лав ЗСУ за «Контрактом 18-24»
Дівчина має медичну освіту
фото: скріншот із відео

21-річна Вероніка стала військовослужбовицею 72 окремої механізованої бригади

До лав Збройних сил України за «Контрактом 18-24» долучилася перша дівчина. Як інформує «Главком», про це повідомив Генеральни штаб ЗСУ.

21-річна Вероніка стала військовослужбовицею 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Вона розповіла, що рідні дізналися про її вступ до війська за півтори доби до початку підготовки.

Дівчина каже, що має медичну освіту, а тому впевнена, що принесе користь у війську. Вона також переконана: захищати Україну може кожен.

Нагадаємо, програму «Контракт 18-24» було розширено на підрозділи Національної гвардії «Азов» та бригаду «Хартія».

Міністерство оборони України раніше роз’яснило покроковий алгоритм долучення до військової служби  за контрактом «18-24».

Зауважимо, що ключовими вимогами до контрактників є повноліття, придатність до військової служби за медичними показниками та показниками професійно-психологічного відбору, а також відсутність судимостей.

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Теги: ЗСУ контрактна армія Генштаб

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