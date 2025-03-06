Російські чиновники придумали, як «ощасливити» сім’ї загиблих окупантів

До 8 березня жінки отримують дуже незграбні «подарунки»

У Мурманській області (РФ) стартувала акція з нагоди 8 березня, ініційована партією влади «Єдина Росія». Матері росіян, загиблих від час так званої «СВО» (так Росія іменує свою війну проти України) отримали в подарунок м’ясорубки. Про це повідомляє «Главком».

На думку російської влади, найкраща компенсація за сина – це м’ясорубка фото: Facebook

Вочевидь, зображеним на фото й на думку не спадає, який символічний вийшов подарунок. До речі, акція називається «Квіти матерям героїв».

Нагадаємо, від початку нинішнього року, за інформацією головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, втрати особового складу російської армії склали понад 90 тис. осіб.

Також «Главком» повідомляв, що українські Сили оборони ліквідували російського біатлоніста Павла Юровських, який брав участь у боях на Авдіївському напрямку