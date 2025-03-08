Армія РФ обстріляла Добропілля на Донеччині: щонайменше чотири жертви (оновлено)

Триває пошуково-рятувальна операція. Кількість жертв може зрости

Росіяни завдали удару по Добропіллю, що на Донеччині. Наразі відомо про чотири жертви внаслідок обстрілу. Про це повідомляє «Главком», з посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

За його словами, щонайменше четверо людей загинули через ворожий удар. Ще 18 людей поранені. Повідомляється, що росіяни завдали по місту трьох ударів. За попередньою інформацією, пошкоджено чотири багатоповерхівки.

Остаточна кількість жертв та обсяги руйнувань будуть встановлені пізніше. Зараз на місці влучань працюють органи влади, поліція, рятувальники та всі відповідальні служби.

Зауважимо, у ніч на 7 березня Російська Федерація завдала масованого комбінованого повітряного удару по Україні, протиповітряна оборона знищила 34 ворожі ракети та 100 дронів, 86 безпілотників – не досягли цілей.

Під масованим ракетно-дроновим обстрілом опинилась енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України.

У ніч на 7 березня росіяни здійснили чергову атаку на енергетичну інфраструктуру Одеської області.

«Вже четверту ніч поспіль ворог завдає руйнівних ударів по енергетичних обʼєктах ДТЕК в Одеській області. За останні 2,5 тижні це вже шоста атака», – йдеться у повідомленні ДТЕК. Зазначається, що енергетики працюють цілодобово, щоб відремонтувати обладнання.

Водночас на Тернопільщині загасили пожежу, яка виникла внаслідок ракетної атаки ворога на промисловий об'єкт. На Тернопільщині було влучання двома ракетами в газотранспортну мережу. Уражені окремі технічні вузли.

На Чернігівщині зафіксовано пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури. На Прилуччині – пошкоджений один із виробничих обʼєктів.

Унаслідок ракетного обстрілу України зазнали пошкоджень виробничі потужності «Групи Нафтогаз».

За словами керівника «Групи Нафтогаз» Романа Чумака, це вже сімнадцята комбінована атака на обʼєкти газової інфраструктури «Групи Нафтогаз». Пошкоджено виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу, обійшлося без постраждалих.