Росія вдарила ракетами по Кривому Рогу, є постраждалі (фото, відео)

Внаслідок ракетної атаки постраждало 12 осіб. Серед них є діти – два хлопця віком 2 та 15 років.

Увечері 14 березня Росія атакувала Кривий Ріг. Постраждав житловий квартал міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака.

За інформацією Лисака, у Кривому Розі пошкоджені 4 багатоквартирні будинки та стільки ж приватних будинків. Є руйнування об'єктів бізнесу. Понівечені міські комунікації.

фото: Сергій Лисак/Telegram

Також, за останніми даними, внаслідок ракетної атаки постраждало 12 осіб. Серед них є діти – два хлопця віком 2 та 15 років.

«Шестеро людей, постраждалих через атаку на Кривий Ріг, ушпиталені. У них черепно-мозкові травми, забої, різані рани», – повідомив Лисак.

фото: Сергій Лисак/Telegram

фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Нагадаємо, 12 березня, російські окупанти здійснили подвійну ракетну атаку на Кривий Ріг. Унаслідок удару загинула 47-річна жінка. Вона їхала у тролейбусі повз місце удару та загинула через уламки скла.

Також повідомлялося, що у Кривому Розі мародери грабують будинок, який зруйнувала Росія у листопаді 2024. П’ятиповерхівка відрізана від комунікацій, тому наразі там ніхто не живе.