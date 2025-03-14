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Росія вдарила ракетами по Кривому Рогу, є постраждалі (фото, відео)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Росія вдарила ракетами по Кривому Рогу, є постраждалі (фото, відео)
Внаслідок ракетної атаки пошкоджено житлові будинки
фото: Сергій Лисак/Telegram

Внаслідок ракетної атаки постраждало 12 осіб. Серед них є діти – два хлопця віком 2 та 15 років.

Увечері 14 березня Росія атакувала Кривий Ріг. Постраждав житловий квартал міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака.

За інформацією Лисака, у Кривому Розі пошкоджені 4 багатоквартирні будинки та стільки ж приватних будинків. Є руйнування об'єктів бізнесу. Понівечені міські комунікації. 

Росія вдарила ракетами по Кривому Рогу, є постраждалі (фото, відео) фото 1
фото: Сергій Лисак/Telegram

Також, за останніми даними, внаслідок ракетної атаки постраждало 12 осіб. Серед них є діти – два хлопця віком 2 та 15 років.

«Шестеро людей, постраждалих через атаку на Кривий Ріг, ушпиталені. У них черепно-мозкові травми, забої, різані рани», – повідомив Лисак.

Росія вдарила ракетами по Кривому Рогу, є постраждалі (фото, відео) фото 2
фото: Сергій Лисак/Telegram
Росія вдарила ракетами по Кривому Рогу, є постраждалі (фото, відео) фото 3
фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
Росія вдарила ракетами по Кривому Рогу, є постраждалі (фото, відео) фото 4
фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
Росія вдарила ракетами по Кривому Рогу, є постраждалі (фото, відео) фото 5
фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Нагадаємо, 12 березня, російські окупанти здійснили подвійну ракетну атаку на Кривий Ріг. Унаслідок удару загинула 47-річна жінка. Вона їхала у тролейбусі повз місце удару та загинула через уламки скла.

Також повідомлялося, що у Кривому Розі мародери грабують будинок, який зруйнувала Росія у листопаді 2024. П’ятиповерхівка відрізана від комунікацій, тому наразі там ніхто не живе.

Теги: вибух росія окупанти війна Кривий Ріг Україна будинок ракета відео

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