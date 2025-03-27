Офіс президента: РФ відмовилася говорити про припинення атак по цивільних об'єктах

Під час зустрічі російської та американської делегацій в Ер-Ріяді представники Кремля заявили, що вони «не мають мандату» на обговорення зупинки атак на цивільні об’єкти

Україна на переговорах у Саудівській Аравії наполягала на припиненні ударів по цивільних об’єктах

На переговорах в Саудівській Аравії Росія відмовилася обговорювати припинення ударів по цивільних об’єктах. Як передає «Главком», про це в інтерв’ю «Укрінформу» розповів заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.

Посадовець розповів, що Україна на переговорах у Саудівській Аравії наполягала на припиненні ударів по цивільних об’єктах, а саме школах, лікарнях, житлових будинках, дитсадках.

А втім, під час зустрічі російської та американської делегацій в Ер-Ріяді представники Кремля заявили, що вони «не мають мандату» на обговорення зупинки атак на цивільні об’єкти.

«А щодо енергетичної інфраструктури, вони вивісили 25 березня свій список, своє розуміння об'єктів, яке є набагато меншим і вужчим, аніж наше. Американська сторона не погоджувала цей список, тому що, знову ж таки, як і заява про нібито якісь умови перемир'я на Чорному морі, вона вийшла лише російською мовою», – заявив Жовква.

Раніше Ігор Жовква заявив, що Україна потребує «серйозного» внеску з боку Європи, якщо це стосується потенційного розгортання військ. Як передає «Главком», про це Жовква сказав в інтервʼю AFP, цитує France 24.

«Нам не потрібна проста присутність, щоб продемонструвати, що Європа присутня. Нам не потрібні ні миротворці, ні блакитні шоломи, ні неозброєні, ні щось інше», – зазначив посадовець Офісу.

«І не кількість важлива... Важлива також їхня готовність битися, їхня готовність захищати, їхня готовність бути оснащеними, їхня готовність розуміти, що Україна є невіддільною частиною європейської безпеки», – зауважив заступник голови ОП.

На його думку, кожен солдат має бути готовий «брати участь у справжньому бою». Він додав, що Україні «не потрібна міжнародна присутність десь у Львові».

Водночас під час пресконференції очільника України з очільником Франції, Володимира Зеленського запитали щодо коментаря «його радника про миротворців», ймовірно, маючи на увазі саме інтервʼю Жовкви. Зеленський наголосив, що «ніхто не хоче втягувати у війну ту чи іншу країну».