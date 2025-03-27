Росія втратила майже сотню крилатих ракет після удару по «Енгельсу»

Росіяни планували вдарити по Україні ракетами протягом березня-квітня

Російська Федерація втратила 96 крилатих ракет повітряного базування через удар Сил оборони по російському аеродрому «Енгельс-2» 20 березня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що ворог планував здійснити протягом березня-квітня цього року три ракетні удари по Україні.

«Крім того, удари по місцях зберігання авіаційного пального привели до знищення значних його запасів, що негативно впливає на можливість російського агресора забезпечувати бойові дії», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Сили оборони атакували дронами аеродром «Енгельс» у Саратовській області РФ, де базується стратегічна авіація, що завдає ударів по Україні.

Аеродром є ключовою базою стратегічної авіації РФ, які завдають ракетних ударів по Україні. Там дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, а також розміщені склади з фугасними та керованими авіабомбами, крилатими ракетами.

💥💥Атака на аеродром «Енгельс» - результат спільної роботи СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ, - джерела у спецслужбах



Там дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, а також - склади з ФАБ, КАБ та крилатими ракетами, які летять по Україні pic.twitter.com/MW8QXXxhAj — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 20, 2025

Як повідомлялося, за даними британської розвідки, удар по військовій базі в Енгельсі став найуспішнішим у 2025 році.

До слова, супутник американської аерокосмічної компанії Maxar зафіксував наслідки атаки Сил оборони України на аеродром «Енгельс-2» у Саратовській області.