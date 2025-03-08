Ворог вдарив по Запоріжжю: виникла масштабна пожежа (фото)

Наслідки нічної атаки на Запоріжжя

У ніч на 8 березня, близько 02:00, російські терористи атакували Запоріжжя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС області.

«Внаслідок падіння уламків ворожого безпілотного літального апарата на території приватного підприємства в Запоріжжі виникла масштабна пожежа. Вогонь охопив зварювальний цех та допоміжні споруди, загальна площа займання склала 400 м²», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пожежу оперативно ліквідували.

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фото: ДСНС Запоріжжя

Також вибуховою хвилею пошкоджено два автомобілі, що знаходилися неподалік.

Жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, внаслідок вчорашнього обстрілу Добропілля на Донеччині загинули щонайменше 11 людей, ще 30 отримали поранення. Крім того, через атаку пошкоджено вісім п’ятиповерхових будинків, адмінбудівлю та 30 автомобілів. Виникли пожежі в житлових будинках і адміністративній будівлі.