Чому росіянам настільки важливий Лиман? Командир ЗСУ відповів

У жовтні 2022 року українські військові звільнили Лиман від російських загарбників

2 квітня російські війська 18 разів штурмували позиції українських захисників на Лиманському напрямку

Російські війська прагнуть із флангів оточити Лиман Донецької області та змусити українських військових відійти із цього міста. Як інформує «Главком», про це в ефірі телемарафону заявив командир 63-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України Павло Юрчук

За його словами, російська армія нині не штурмує населені пункти «в лоб». Юрчук підкреслив, що росіяни мають на меті охопити з флангу Лиманську агломерацію. Лиман, каже військовий, який має великі промислові будівлі з підвалами та бомбосховищами, є важливим для окупантів.

«Це може стати новим потужним логістичним центром, де можна накопичувати резерви і штовхати ці сили – вперед-вперед, без урахування втрат», – пояснив Юрчук.

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) вказали, що російська армія має значну перевагу в живій силі поблизу Лимана в Донецькій області, що у десять разів перевищує чисельність українських військ.

Вона також готується до масштабного наступу в цьому регіоні.загарбники зосереджують велику кількість сил на північний схід від Лиману й готують там масштабний наступ. Начальник відділення комунікацій 60-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Максим Білоусов зазначив, що для штурмів на цьому напрямку РФ залучає велику кількість піхоти.

До слова, у жовтні 2022 року українські військові звільнили Лиман від російських загарбників.

На Лиманському напрямку 2 квітня російські війська 18 разів штурмували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Надія, Торське, Новоєгорівка, Колодязі, Ямполівка та Діброва.

Нагадаємо, триває 1135-й день повномасштабної війни в Україні.

Противник завдав двох ракетних та 55 авіаційних ударів, використавши дві ракети та 82 керовані бомби, 847 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад 4500 обстрілів позицій наших військ.

Протягом доби відбулося 191 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.