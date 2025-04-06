Бійці 63 бригади дробовиком та автоматами збили сім дронів

Екіпаж САУ відбив російську атаку та евакуювався у безпечне місце без втрат

Військовослужбовці 63 окремої механізованої бригади за допомогою дробовика та автоматів збили сім ворожих дронів, якими росіяни намагалися уразити самохідну артилерійську установку «Акація». Як інформує «Главком», про відбиття атаки військові розповіли у Telegram-каналі бригади у неділю, 6 квітня.

За словами військових, росіяни виявили українську артустановку та намагалися її знищити разом з екіпажем, здійснивши для цього кілька дронових атак.

«Між атаками було десь 20-25 хвилин і йшла наступна атака. Таких атаки було чотири, нарахували 17 дронів. Перші удари були здійснені для того, щоб розбити захисну сітку», – розповів командир екіпажу САУ Олександр.

Екіпаж САУ почав відбивати російську дронову атаку за допомогою дробовика та автоматів. Командир екіпажу з дробовика збив чотири російські дрони, ще три БпЛА – знищили його побратими. Після цього військові евакуювали установку у безпечне місце. Надалі окупанти намагалися уразити САУ з артилерії, здійснивши для цього 10 ударів, однак влучити в артустановку у росіян так і не вийшло.

«Як результат – машина ціла, екіпаж у безпеці. Переїхали у безпечне місце без втрат: без загиблих та поранених. Єдине – собака злякалася», – додав командир екіпажу САУ.

2С3 «Акація» – 152-мм дивізійна самохідна гаубиця, призначена для знищення живої сили, артилерійських і мінометних батарей, ракетних установок, танків, вогневих засобів, пунктів управління і тактичних засобів ядерного нападу. «Акація» розроблена в Радянському Союзі й перебуває на озброєнні багатьох країн, зокрема, України, Росії, Білорусі.

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