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Бійці 63 бригади дробовиком та автоматами збили сім дронів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Бійці 63 бригади дробовиком та автоматами збили сім дронів
Героїчний екіпаж
фото: скріншот із відео

Екіпаж САУ відбив російську атаку та евакуювався у безпечне місце без втрат

Військовослужбовці 63 окремої механізованої бригади за допомогою дробовика та автоматів збили сім ворожих дронів, якими росіяни намагалися уразити самохідну артилерійську установку «Акація». Як інформує «Главком», про відбиття атаки військові розповіли у Telegram-каналі бригади у неділю, 6 квітня.

За словами військових, росіяни виявили українську артустановку та намагалися її знищити разом з екіпажем, здійснивши для цього кілька дронових атак.

«Між атаками було десь 20-25 хвилин і йшла наступна атака. Таких атаки було чотири, нарахували 17 дронів. Перші удари були здійснені для того, щоб розбити захисну сітку», – розповів командир екіпажу САУ Олександр.

Екіпаж САУ почав відбивати російську дронову атаку за допомогою дробовика та автоматів. Командир екіпажу з дробовика збив чотири російські дрони, ще три БпЛА – знищили його побратими. Після цього військові евакуювали установку у безпечне місце. Надалі окупанти намагалися уразити САУ з артилерії, здійснивши для цього 10 ударів, однак влучити в артустановку у росіян так і не вийшло.

«Як результат – машина ціла, екіпаж у безпеці. Переїхали у безпечне місце без втрат: без загиблих та поранених. Єдине – собака злякалася», – додав командир екіпажу САУ.

2С3 «Акація» – 152-мм дивізійна самохідна гаубиця, призначена для знищення живої сили, артилерійських і мінометних батарей, ракетних установок, танків, вогневих засобів, пунктів управління і тактичних засобів ядерного нападу. «Акація» розроблена в Радянському Союзі й перебуває на озброєнні багатьох країн, зокрема, України, Росії, Білорусі.

Раніше комбат «Азова» пояснив, як можна зупинити наступ росіян. 

Нагадаємо, очільник української розвідки Кирило Буданов зробив жорстку заяву щодо деяких українців у тилу. На його думку, людей, які не захищають свою батьківщину зі зброєю в руках і не допомагають армії, не можна вважати громадянами України.

Також прикордонник Ігор Катаєв зрадив Батьківщину. Він передавав дані ворогу – інформував про розташування об’єктів, особовий склад. Розповідав, як охороняється кордон. Нині 40-річний чоловік відбуває за це покарання, його засудили до 15 років позбавлення волі. 

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Теги: окупанти військові наступ

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