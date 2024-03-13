Справа банкіра-афериста: суд Франції ухвалив безпрецедентне рішення

Bloomberg: у Франції банкіра, який відсудив $4,9 млн, зобов'язали повернути гроші

Верховний суд Франції вимагає від колишнього працівника банку BNP Paribas Бертрана Лавіня повернути $4,9 млн, які він виграв у справі про несправедливе звільнення з колишнім роботодавцем. Про це пише Bloomberg.

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Виявилося, що колишній працівник спочатку судився у Великій Британії, вигравши і отримавши компенсацію, а потім з цього ж інциденту звернувся до паризького суду. Як повідомляється, француз виграв обидві справи, отримавши $104,3 тисячі за першим позовом і $4,9 млн – за другим. Однак невдовзі після цього Верховний суд Франції ухвалив повернути гроші за другим розглядом, оскільки колишній банкір просто повторив усі деталі першого позову, тим самим спробувавши отримати гроші двічі по тому самому інциденту.

За даними газети, банкір обіймав посаду директора BNP з торгівлі облігаціями. У 2013 році, через 15 років роботи в компанії, його звільнили після розслідування про фальсифікацію базової ставки. Суд у Лондоні не знайшов свідчень того, що чоловік порушував закон і ухвалив виплатити йому компенсацію, оскільки звинувачення у неправомірній поведінці не отримали підтверджень.

Нагадаємо, Європейський центральний банк (ЄЦБ) минулого року вперше за 19 років пішов у збитки. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на пресреліз ЄЦБ. Зазначається, що збитки становили 1,3 млрд євро і вперше в історії ЄЦБ буде перенесено в рахунок майбутніх прибутків.