Суд офіційно зобов'язав Трампа виплатити $454 млн у справі про шахрайство

Виплата включає штраф у розмірі $354,9 млн, який суддя призначив 16 лютого, плюс відсотки

Суддя штату Нью-Йорк офіційно зобов'язав Дональда Трампа виплатити $454,2 млн після того, як його визнали винним у маніпуляціях зі своїми статками у справі про цивільне шахрайство. Про це пише Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Судовий процес був ініційований генеральним прокурором Нью-Йорка Летицією Джеймс, яка звинуватила Трампа, його двох дорослих синів, його компанію і вищих керівників у шахрайському роздуванні активів Трампа з метою збільшення його статків і отримання різних фінансових привілеїв.

Виплата включає штраф у розмірі $354,9 млн, який суддя Артур Енґорон з суду штату Мангеттен призначив 16 лютого, плюс відсотки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Суддя також зобов'язав кожного з дорослих синів Трампа – Дональда Трампа-молодшого та Еріка Трампа – виплатити по майже $4,7 млн, а колишнього фінансового директора Trump Organization Аллена Вайссельберґа – $1,1 млн включно з відсотками.

Загальна сума виплат становить $464,6 млн, її було визначено в четвер. Щодня для Дональда Трампа нараховуватимуться відсотки у розмірі $114 тис. Рішення було оприлюднене у п'ятницю.

Енґорон також заборонив Трампу протягом трьох років обіймати керівні посади в будь-якій нью-йоркській компанії або отримувати кредити в банках, зареєстрованих у штаті. Його дорослі сини отримали дворічні заборони на керівні посади.

Нагадаємо, 16 лютого суд визнав Дональда Трампа винним у цій справі та оштрафував на $354,9 млн. Експрезидент США Дональд Трамп стверджував, що судовий штраф, призначений йому судом у справі про шахрайство є втручанням у вибори.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше Федеральний суд Нью-Йорку зобов'язав колишнього президента США Дональда Трампа виплатити понад $83 млн за позовом письменниці та журналістки Елізабет Джин Керролл, яка звинуватила політика в наклепі та сексуальному насильстві.

До слова, колишній президент США Дональд Трамп звернувся у Верховний суд з проханням призупинити рішення суду округу Колумбія, яким його позбавили права на імунітет від судового переслідування у справі щодо штурму Капітолія 6 січня 2021 року.